Барселона подасть нову скаргу на суддівство в УЄФА

Барселона має намір направити ще одну скаргу на суддівство в Лізі чемпіонів на адресу УЄФА.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Минулого тижня перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Атлетико (перемога мадридців 2:0) запам'ятався рядом суперечливих рішень не на користь каталонців. Після цього чемпіони Іспанії подали скаргу в УЄФА на роботу суддів. Вона була відхилена та названа "безпідставною", попри те, арбітра Іштвана Ковача відсторонили до кінця сезону.

Суддівство матчу-відповіді (перемога Барселони 2:1) також викликало обурення з боку каталонців. Президент клубу Жоан Лапорта заявив, що направить ще одну скаргу в УЄФА.

"Ми не можемо це прийняти. Ми вже надіслали одну скаргу в УЄФА, і, думаю, подамо ще одну. Те, що зробили з нами – ганьба. Мої вітання Атлетико, але рішення суддів і VAR були ганебними. Вони мали великий вплив на це протистояння", – заявив Лапорта.

Нагадаємо, Барселона стала першою іспанською командою в історії, яка пропускала в 15 матчах Ліги чемпіонів поспіль.