Лапорта не зміг вилетіти разом з Барселоною до Англії на передсезонні збори через проблеми з серцем

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта не вилетів разом зі своїм клубом на передсезонну підготовку в Англію через аритмію серця, яку вже усунули лікарі.

Про це повідомляє ESPN.

64-річний функціонер з початку липня перебував у США, де наживо переглядав матчі чемпіонату світу-2026 за участю збірної Іспанії, зокрема й фінал мундіалю між "Фурією Рохою" та Аргентиною.

Утім, на збори "синьо-гранатових" в Англії Лапорта не зміг потрапити, оскільки пережив аритмію серця та був госпіталізований в одній з каталонських лікарень.

Наразі стан керманича "Блаугранас" стабілізувався. За словами самого Лапорти, медичні процедури пройшли успішно, після чого він подякував усьому персоналу медзакладу.

"Усе пройшло добре. Моя аритмія усунена. Моє серце знову б'ється ритмічно. Я глибоко вдячний видатним лікарям, медсестрам та медичному персоналу лікарні "Hospital de Barcelona" на чолі з доктором Жорді Морільясом. Вони зробили чудову роботу".

Також він висловив вдячність всьому лікарському персоналу Барселони, який йому також допомогли справитеся з аритмією.

"Я також пишаюся медичною службою Барси, очолюваною доктором Ксав'єром Корбеллою, та моєю керівницею апарату Мананою Гіоргадзе, яка дуже ефективно координувала всю роботу. Також я хотів би подякувати доктору Валенті Фустеру та всій його команді з "Маунт-Сінай" за їхні цінні поради, які дали мені впевненість, а також доктору Бругада за рекомендації щодо процедури, яку слід було провести для усунення аритмії".

Нагадаємо, що в березні цього року Лапорту переобрали президентом каталонського колективу. Його каденція має тривати до 2031 року.