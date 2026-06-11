Лапорта зробив легенду Барселони персоною нон-грата в клубі

Колишній гравець і тренер Барселони Хаві Ернандес став персоною нон-грата в каталонському клубі.

Про це повідомляє Goal.com.

Річ у тім, що на виборах президента Барселони, які відбулися в березні поточного року, Хаві підтримував Віктора Форта, який програв у голосуванні чинному президенту клубу Жоану Лапорті. І саме Лапорта зробив легендарного хавбека персоною нон-грата в клубі.

Зокрема, Хаві вигнали з команди легенд Барселони, яка бере участь у виставкових матчах по всьому світу. Тепер склад команди легенд Барселони визначає Алехандро Ечеваррія – колишній зять Лапорти, якого Хаві дуже активно критикував під час передвиборчої кампанії.

Хаві є вихованцем Барселони, за першу команду каталонців грав у 1998 – 2015 роках. Був головним тренером Барселони в 2021 – 2024 роках.