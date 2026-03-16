Повернення Степаненка, розпродаж Руха, апгрейд ЛНЗ: підсумки трансферного вікна УПЛ

Було б цікаво провести серед фанатів УПЛ опитування: "Коли в Україні закривається трансферне вікно?". Якщо в топлігах день дедлайну стає ключовою темою всіх ЗМІ, то в нас він проходить максимально непомітно.

У середу, 11-го березня був останній момент, але жодної по-справжньому гучної угоди проведено не було.

При цьому недооцінювати зимове трансферне вікно в жодному разі не можна. Перерва довша, ніж влітку, і багато клубів саме в цей час проводять кадрові революції. Той самий Шахтар саме взимку купив Еліаса, Аліссона, Кевіна, Марлона Гомеса і багатьох інших гравців, які стали лідерами.

"Чемпіон" аналізує селекцію всіх 16 клубів.

СК Полтава

Ключові придбання: Данило Сухоручко (форвард), Ілля Ухань (правий захисник), Олександр Пятов (центральний півзахисник);

Ключові втрати: Євген Опанасенко (правий захисник), Олексій Хахльов (центральний півзахисник);

Полтавці позбулися найвідоміших гравців – і остаточно перестали відрізнятися від пересічних колективів Першої ліги. Так, Хахльов програв конкуренцію, а 36-річний Опанасенко майже й не грав, але тепер Полтава не має навіть формальних причин розраховувати на порятунок.

Той склад, який зараз є у Павла Матвійченка, і має грати в Першій лізі, "статус" єдиної команди УПЛ, яка не виїжджала на збори за кордон, змушує думати про готовність до повернення на звичний рівень. Ніхто, зрештою, і не говорив про великі амбіції: це був проєкт Володимира Сисенка, якого не стало посеред сезону.

Оцінка трансферної кампанії: 5/10

Олександрія

Ключові придбання: Артур Андрейчик (лівий захисник), Папа Ндіага Яде (лівий вінгер), Богдан Бутко (правий захисник), Мауро Родрігес (правий вінгер)

Ключові втрати: Кирило Ковалець (атакувальний півзахисник), Андрій Кулаков (нападник), Богдан Шевченко (воротар), Артем Козак (правий вінгер), Ілля Ухань (правий захисник)

Головне про команду, яка закінчила попередній сезон на другому місці, а зараз іде другою з кінця, сказано раніше:

Відтоді Олександрія встигла провести ще один цікавий трансфер. Артур Андрейчик – 20-річний футболіст, який приїхав із... Німеччини. У 2022-му він поїхав з Оболоні в клуб Вакер (Бургхаузен), грав у нижчих лігах – і вже встиг дебютувати в УПЛ.

Цікавий хід, цікава також стратегія поміняти фланги, але щось в Олександрії такого "цікавого" багато весь сезон, а на виході повний ігровий безлад і багато-багато поразок.

В останньому турі Брайан Кастільо примудрився отримати дві картки за компенсований до другого тайму час – обидві вже за рахунку 0:2 і абсолютно необов'язкові. Тренер теж після гри (програної без найменшої гостроти, без жодного створеного моменту) отримав жовту за претензії арбітру, а Дмитро Шостак відзначився флеш-інтерв'ю, яке стало мемом.

Зрозуміло, що влітку Олександрія розпродала майже всю основу – але від цього тільки цінніша значимість ветеранів, які залишилися. Як можна було в такій ситуації відпустити Ковальця?! Найкращий бомбардир в історії клубу – один із тих, з ким Шостак знав би більше. Козак, Шевченко, Кулаков – теж досвідчені бійці, з якими Олександрія в таку прострацію б не йшла.

Загалом, думки навколо Олександрії максимально похмурі. Клуб витрачає гроші на зарплати (та й трансфер Андрійчика в 50 тисяч євро обійшовся), зокрема легіонерам – а поле підготувати не може і технічну поразку за гру з Оболонню вже отримав.

Пахне намірами розпиляти бюджет і після вильоту заявити про банкрутство – інсайдів ніяких, але багато таких "проєктів" в УПЛ ми вже бачили... Якщо концентруватися на хорошому: наша ліга досить конкурентна, щоб навіть віцечемпіон на голому статусі не виїжджав.

Оцінка трансферної кампанії: 4/10

Епіцентр

Ключові придбання: Карлос Рохас (вінгер), Валерій Лучкевич (лівий захисник), Кирило Ковалець (атакувальний півзахисник), Алагі Олівейра (центральний захисник), Андрій Маткевич (вінгер)

Ключові втрати: Джеоване (атакувальний півзахисник)

Тим часом Ковалець уже встиг забити Колосу і допомогти прямому конкуренту Олександрії в боротьбі за виживання. З інших цікавих ходів – спроби підсилитися на відвертій іспанській периферії. Рохас приїхав з Еркулеса, який докотився вже до третього дивізіону, а Олівейру знайшли аж у четвертому дивізіоні (ФК Торрент)!

Не все складається ідеально, і прогрес Епіцентру взагалі більше зумовлений ренесансом Владислава Супряги – але клуб точно готовий до другої частини сезону краще за Полтаву й Олександрію. Їх просто стало більше: склад під керівництвом Нагорняка став глибшим, варіативнішим. Мабуть, Гереги стали більше витрачати на команду.

Оцінка трансферної кампанії: 8/10

Рух

Ключові придбання: Ігор Невес (нападник), Самба Діалло (вінгер), Микола Киричок (центральний захисник)

Ключові втрати: Богдан Слюбик, Віталій Холод (обидва – центральні захисники), Марко Сапуга (опорний півзахисник), Ілля Квасниця (вінгер), Бабукар Фаал (нападник), Ростислав Лях (лівий захисник), Олег Федор (центральний півзахисник)

Головною "надією" Полтави та Олександрії виглядає нове кадрове зубожіння Руха. Пішли всі, на кого претендували скільки-небудь амбітні команди, здебільшого в Карпати – і поки що у команди Федика чотири сухих поразки. Не все так безнадійно за грою, і в того ж Динамо ледь не відібрали очки – але, звісно, кампанія зводилася до походів клубами із закликом "дайте кого не шкода".

Якщо вам здається, що я драматизую, то почитайте слова головного тренера після програшу Епіцентру:

"Ми ставимо дітей, які повинні подавати м'ячі. Вони в нас грають у складі в Прем'єр-лізі. Суперник бачить і цілеспрямовано грає в ті зони. Як із Металістом, так і сьогодні грали в зони, де в нас грають маленькі діти. Чим Діалло заслужив довіру і вийшов у старті? Довіру заслужив тим, що у нас нікому грати на тих позиціях. Він тренується з нами всього два дні".

Показово, до речі, що Невес уже й тут сів на лавку.

Оцінка трансферної кампанії: 2/10

Оболонь

Ключові придбання: Олександр Жовтенко (центральний захисник), Роман Волохатий (центральний півзахисник), Максим Третьяков (вінгер), Павло Полегенько (правий захисник)

Ключові втрати: Валерій Дубко, Василь Курко (обидва – центральні захисники), Олег Ільїн (вінгер)

Ліричний відступ. Один із провідних аналітиків Англії каже, що повірить, що в АПЛ стали серйозно ставитися до просунутої статистики, коли з ліги вилетить Брентфорд. За низкою показників (стадіон, фан-база, бюджет) "бджолам" в АПЛ робити нічого, але поки вони почуваються, м'яко кажучи, непогано.

Так ось, в Україні теж є столичний клуб, якому за спортивним принципом не місце в еліті, але почувається в ній він впевненіше і впевненіше. З Оболоні який уже сезон готові йти лідери навіть до Першої ліги. Ільїн пішов у Буковину, Курко – у Чорноморець, та й Дубко перейшов у глухий запас Металіста 1925.

Але "пивовари" не просто до цього звикли – вони почуваються все краще. За Жовтенка і Волохатого заплатили Інгульцю гроші – нехай і всього по 50 тисяч євро, але тим не менш. Третьяков у найкращі сезони прекрасно грав за Олександрію, а йому і зараз лише 29; Полегенько, який відразу став основним, теж не старий: 31 рік.

Як наслідок, Оболонь супервпевнено почувається в боротьбі за виживання. Не дивує, що така команда нещодавно обіграла такий Рух. Про Олександрію і не кажу: та поле не змогла підготувати до гри з Оболонню, і все йде до того, що "пивовари" виграють 3:0, не виходячи на поле. З Кривбасом зіграли 0:0, Динамо програли – але, загалом, український Брентфорд почувається в порядку

Оцінка трансферної кампанії: 7/10

Кудрівка

Ключові придбання: Антон Глущенко (атакувальний півзахисник), Мар'ян Фаріна (центральний захисник), Ілля Караващенко (воротар), Альбан Таїпі (нападник), Ярослав Кисіль (лівий захисник)

Ключові втрати: Дмитро Коркішко (вінгер), Андрій Тотовицький (атакувальний півзахисник), Денис Безбородько (нападник)

Колектив сироварні провів, мабуть, найактивнішу кампанію в УПЛ, якщо рахувати кількісно. Глущенка в матчі проти себе переглядали? Той восени допоміг Шахтарю розгромити Кудрівку – і ось, перейшов до них.

Фаріна теж перейшов від "гірників" і теж в оренду, Кисіля орендували в ЛНЗ, де його запасним зробила сама схема з трьома центральними; а Караващенка, скоріше, повернули: він перейшов до Кудрівки ще влітку, але півроку грав в оренді за Лісне.

Теж відлуння Першої ліги, в якій 90% контрактів на один рік, і кожне міжсезоння змінюється пів команди. Водночас клуб залишили три найвідоміші гравці – у Коркішка, Тотовицького і Безбородька понад 300 матчів в УПЛ на всіх. В іншій ситуації можна було б засумніватися в такій жорсткості, але коли з чотирьох матчів 2026-го Кудрівка не програла жодного – тут тільки аплодувати.

Оцінка трансферної кампанії: 7/10

Верес

Ключові придбання: Гільєрме Байя, Фабрісіо Ян, Андре Гонсалвеш (усі – вінгери)

Ключові втрати: Валерій Кучеров (опорний півзахисник)

Шкода прощатися з Кучеровим: він грав за Верес аж із 2019-го і був головним старожилом клубу. Ще, звісно, потрібно відзначити трансферний фортель із Самуелем Нонго. Камерунський форвард приїхав півтора року тому, весь цей час був запасним, про голи й асисти навіть не кажу – і поїхав... за 50 тисяч євро. Буває, що минулі заслуги для покупця важливіші за нинішні: Нонго до Вереса грав у чемпіонаті Туреччини, і албанський Ельбасані вирішив за нього заплатити.

А так, Шандрук і Надєїн взимку вирішили влаштувати, не побоюся цього слова, кадрову революцію. Після лютого 2026-го у Вереса може з'явитися нова, вертикальна схема гри. Ндукве на вістрі фактично безальтернативний, Гільєрме і Гонсалвеш на флангах уже конкурують із Шараєм і Веслі – а Яна тренер поки що використовує як інсайда. Це зовсім інше обличчя команди, яка за єврокубки боролася з українським кістяком.

Інше питання, що сама команда грає погано. Дивом переломили хід матчу з Полтавою, не змогли обіграти Кудрівку, Шахтарю з ЛНЗ програли – і стикові матчі все ближче. Гайдучика, ще влітку, відпустили в Полісся за 260 тисяч євро – зараз все виглядає так, що продешевили.

Оцінка трансферної кампанії: 7/10

Карпати

Ключові придбання: Віталій Холод (центральний захисник), Марко Сапуга (опорний півзахисник), Ілля Квасниця (вінгер), Бабукар Фаал (нападник), Ростислав Лях (лівий захисник), Валентин Рубчинський (центральний півзахисник), Ксебер Алкаїн (вінгер)

Ключові втрати: Ігор Краснопір (нападник), Пабло Альварес (опорний півзахисник)

"Леви" – напевно, найкращий приклад у світі, щоб продемонструвати різницю між класом гравців як таких та кампанії загалом. Склад підсилення за січень дуже сильний – можливо, жодна інша команда України не посилилася так якісно.

Але так посилювалися Карпати і в попередні трансферні вікна – і, суто за скіллами новачків, мали десь у боротьбу за медалі вже включатися. А за фактом маємо перегони з Кудрівкою.

На мій погляд, з Карпатами злий жарт грає саме доступність кадрів Руху. Можливості у клубу великі, до Львова перебратися мріє 90% українських футболістів – але в ситуації "щоб далеко не ходити" Русол і компанія просто переманюють гравців із сусіднього клубу.

Приїхали, безумовно, хороші гравці, але хороших гравців у ростері "левів" уже чоловік двадцять. Далеко не факт, що Фернандесу було потрібне саме таке посилення – і чутки про його відставку пішли вже після двох (!) матчів.

Оцінка трансферної кампанії: 5/10

Зоря

Ключові придбання: Домагой Єлавич (вінгер), Саліу Ба (атакувальний півзахисник), Рейнальдінью Верлей, Федір Задорожний (обидва – нападники)

Ключові втрати: відсутні

Зоря провела спокійне міжсезоння, утримавши всіх лідерів і додавши конкуренції. Ба з чемпіонату Сьєрра-Леоне, Верлей з чемпіонату Панами – це, звісно, екзотично (а ось черговий хорват і черговий гравець із динамівської молодіжки – вже давно ні), але пробитися в основу їм буде складно.

Поки Верлей і Єлавич виходили в основі тільки проти Колоса, а Ба – проти Полтави. Усі ми розуміємо, що селекція селекцією, а команду тягне у верхню частину таблиці Будківський. Проти Колоса він не зіграв через застуду – і легіонерам знайшлося місце, раніше був здоровий – і вони сиділи в запасі. Все-таки стара "свита" і знає краще, як грати на "короля".

З іншого боку, Будковському вже 34 роки, і щоб бути готовим до його відходу завтра, варіанти треба шукати вже сьогодні.

Оцінка трансферної кампанії: 7/10

Колос

Ключові придбання: Тарас Степаненко (опорний півзахисник), Лука Станковскі (атакувальний півзахисник), Ардіт Тахірі (нападник)

Ключові втрати: Ілір Краснічі (центральний захисник), Матіас Оевусі (нападник)

Повернення короля! Тарас Степаненко – найтитулованіший гравець чинної УПЛ уже встиг вийти на заміну за Колос після своєї турецької пригоди. Таких легенд завжди приємно бачити (вже й матч проти Динамо у 28-му турі заграв новими барвами), але, як мені здається, Степаненко буде важливішим для медіапросування клубу, ніж для гри.

Головна угода – продаж Красничі в Полісся за 1,2 млн євро. Великі гроші, безумовно, але на його місце клуб, по суті, нікого не взяв (не брати ж до уваги всерйоз вільного агента Хрипчука, який півроку був без клубу). Бурда просто піднявся з лавки, а посилився клуб трьома гравцями, які поки що виходять на заміни.

Молоді північномакедонець Станковскі та косовар (скоро вся збірна Косово буде у нас грати) Тахірі додали клубу глибини складу – але, чесно кажучи, це той випадок, коли одна втрата може переважити всі придбання.

Колос буквально в минулому турі втратив перемогу над Зорею – з Краснічі він подібні матчі доводив до фірмових 1:0. 0:4 Епіцентру він раніше тим більше не програвав.

Оцінка трансферної кампанії: 6/10

Кривбас

Ключові придбання: Джозеф Джонс (центральний захисник), Ассан Сек (вінгер)

Ключові втрати: Єгор Твердохліб (атакувальний півзахисник), Артур Микитишин (вінгер), Бакарі Конате (центральний захисник)

Джонс відразу став основним у центрі захисту, Сек виходить на заміни, а Мендосу викупили за 500 тисяч явно для того, щоб перепродати дорожче, – це все зокрема, які не скасовують головного.

Зеленський, звісно, ліміт не скасував, і без Твердохліба з Микитишиним клуб втрачає не тільки двох найкращих гравців, а й два паспорти. Поки ван Леувен по черзі випускає 18-річного Каменського і 19-річного Шевченка в півзахист, але це суперечить спортивному принципу. Кривбас за зиму став слабшим – і, крім цього, не може випускати 11 найсильніших на матчі УПЛ.

Оцінка трансферної кампанії: 5/10

Металіст 1925

Ключові придбання: відсутні

Ключові втрати: відсутні

Детально про трансфери "двадцять п'ятих" розповідалося в окремому матеріалі:

Відтоді змінилося мало що – під'їхав Баптистелла, але він (як і Дубко з Оболоні) дуже міцно засів у запас, його складно писати в лідери. Взагалі, все виглядає так, ніби гроші витрачали-витрачали, а потім вони різко закінчилися.

Воротаря так і не підписали, хоча навіть тренер говорив про селекцію на пост номер один. Справляється, клуб, утім, і так непогано: пропустили в чотирьох матчах один гол, і той із сумнівного пенальті від Шахтаря.

Оцінка трансферної кампанії: 6/10

Динамо

Ключові придбання: відсутні

Ключові втрати: відсутні

Кияни вже не перший сезон живуть у режимі жорсткої економії, а промах із Бленуце і деякими іншими іноземцями остаточно мотивував їх звернути увагу на внутрішні ресурси. Костюк і призначався, щоб підтягнути найкращих хлопців із дубля, при ньому "трансфери" – Пономаренко, Редушко, Коробов. Поки виходить непогано.

Оцінка трансферної кампанії: відсутня

Полісся

Ключові придбання: Ліндон Емерлаху, Олег Федор (обидва – центральні півзахисники), Ігор Краснопір (нападник), Ілір Краснічі (центральний захисник)

Ключові втрати: відсутні

Про Полісся, знову-таки, йшлося ще в січневому тексті. Відтоді встигли ще й Олега Федора підписати, але це тільки підкреслює головну тезу: Буткевич гуляє на все, вимоги до Ротаня тепер будуть вищими.

Вимагати, втім, є за кого. Емерлаху прекрасний! Півзахисника з такою навичкою підключатися до атак не вистачало не те що Поліссю, а всій УПЛ. Косовар дуже допоміг вирвати перемоги над ЛНЗ і Колосом – та й у 19-му турі, чесно кажучи, його гол напевно б зарахували, якби суперником було не Динамо... Краснопір теж стартував без розкачки: забив першим же дотиком, Кривбасу в останньому турі поклав шедевр.

І це при тому, що ніхто з тих, хто був потрібен, Житомир не покинув, той самий Гайдучик так само забиває переможні із заміни. Тут і прихід Красничі з Федором лягають у рядок: звісно, вони просто через позиції не такі помітні (хоча Федір уже встиг відзначитися асистом), але забезпечують видатну внутрішню конкуренцію. Краснічі, наприклад, за відсутності Чоботенка відмінно відіграв проти ЛНЗ.

Полісся стає все більш висококласною командою.

Оцінка трансферної кампанії: 8/10

Шахтар

Ключові придбання: Проспер Оба (вінгер)

Ключові втрати: відсутні

Дуже спокійно трансферну кампанію провів і Шахтар. З огляду на те, що угоду щодо Проспера закрили ще до завершення першої частини сезону, можна сказати, що в міжсезоння спортивний директор відпочивав. У "гірників" і так дуже довгий склад із конкуренцією на більшості позицій – і зберігши його, не відпустивши ні Коноплю, ні Траоре, клуб уже заявив про амбіції.

Щоправда, є нюанс. У єврокубках Туран уже випускає по 7-8 бразильців у "старті", і проблеми з лімітом в УПЛ стають дедалі значнішими. Матвієнко травмувався – і склад Шахтаря вже обумовлений не тільки спортивним принципом.

Це не кажучи про те, що проблеми з центральним захисником і опорником у клубу спостерігаються перманентно, у відриві від кольору паспортів.

Дивно бачити, що в ситуації, коли ті ж Карпати автобусами беруть гравців у "Русі", Шахтар відмовляється зміцнювати український сегмент команди. Хоча може бути, що клуб просто чекає, поки можна буде натуралізувати Педрінью і обходитися без українців у центрі поля.

Оцінка трансферної кампанії: 6/10

ЛНЗ

Ключові придбання: Єгор Твердохліб (атакувальний півзахисник), Артур Микитишин (вінгер), Адам Якубу (опорний півзахисник), Абдул Авуду (вінгер)

Ключові втрати: Проспер Оба (вінгер)

Про головні угоди за участю ЛНЗ уже сказано в пунктах про Кривбас і Шахтар відповідно. Висновок щодо черкасців простий: втративши лідера, за січень вони стали сильнішими.

Лідерство до Нового року не повинно застити очі: не варто забувати, що сезон-24/25 ЛНЗ закінчив на 12-му місці. Пономарьов зміцнив оборону, а Проспер, безумовно, вирішував багато питань в атаці. Але у 2026-му у ЛНЗ із Проспером виникли б великі проблеми зі зламуванням насичених ліній оборони – а склад черкасців загалом був слабкий для перемог на класі.

Саме "був". Твердохліб і Микитишин – прекрасне за мірками УПЛ посилення, з урахуванням зіграності ще й з мінімальним ризиком проблем адаптації. Авуду – це просто "Ctrl+C, Ctrl+V" – він, як і Оба, вінгер, як і Оба, з португальської Візели (!), як і Оба, став приносити користь із перших матчів.

На Якубу ще подивимося, але суть не змінюється. Щоб вирішувати серйозні завдання, потрібно більше хороших форвардів, ніж два (до Проспера з натяжкою можна додати Ассінора) і більше хороших центрхавів, ніж один (це я про Яшарі). Продавши зірку за 4,5 мільйона євро, ЛНЗ трьох гравців купив за 3 (Авуду все ж в оренді) – і став, на мій погляд, тільки сильнішим.

Оцінка трансферної кампанії: 9/10