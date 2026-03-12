"Бразильська команда", прогрес Еліаса і гол-шедевр Ісаке. Швидкі підсумки матчу Лех – Шахтар

Найгірші очікування щодо гри в Польщі не підтвердилися. Шахтар зробив упевнену заявку на вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій, уже у виїзному матчі здобув перемогу з різницею у два м'ячі. Вийшло не без пригод, але зате з безліччю естетики.

"Чемпіон" розповідає про найцікавіше.

Шахтар (Ріо-де-Жанейро)

Бомбардирські подвиги Траоре в УПЛ раптово не стали приводом для Турана включити його до стартового складу. Безумовно, практично бездонний стартовий склад формує велику конкуренцію – але конкретно проти Леха "гірники" замахнулися на рекорди, скажімо так, етнічного характеру.

Вибір ще й на користь Вінісіуса Тобіаса (перед Коноплею) і травма Матвієнка сформувала ситуацію, за якої у "гірників" у стартовому складі вийшло 7 бразильців.

І це ще за далеко не очевидного вибору на користь Очеретька і Криськіва! Утім, Криськів скоро травмувався, поступившись місцем на полі Марлону Гомесу, і бразильців стало вісім.

Враховуючи, що в другому таймі ще й Мейрелліш з Ісаке вийшли, виглядає заявкою на якісь європейські рекорди. Шахтар і раніше любив гравців із країни самби та фавел, Олександр Хацкевич навіть називав його бразильською командою – але зараз уже відкриваються якісь нові горизонти.

Навіть у попередніх складах Шахтаря – за Луческу, Фонсеки, Де Дзербі – наприклад, лінія оборони Шахтаря була більш українською. Тут же все йде до того, що Конопля влітку піде, і обидва "крайки" донеччан будуть бразильцями.

Повторюся, Очеретьку і Криськіву місце в основі далеко не гарантоване, і вже на матч-відповідь 8-9 бразильців можуть вийти з перших хвилин.

У такій ситуації новим бразильцям адаптуватися до Шахтаря простіше, ніж до будь-якої іншої європейської команди (і, підозрюю, простіше, ніж українцям). Але не забуваємо, що в УПЛ із чинним лімітом чотири українці мають грати завжди – і це може стати проблемою.

Єврокубки – турнір імені Еліаса

Нехай навіть у конкретній грі він не забив. Гра для Шахтаря починалася не так і просто, шалений тиск трибун давав Леху додатковий психологічний підйом – і дуже доречною була контратака, коли Кауан чудовим пасом на хід вивів сам на сам Марлона Гомеса.

Виходить, не було б щастя, та нещастя допомогло. Забила людина, вихід якої Туран не передбачав – в першому таймі так точно. Але показовіше, як добре себе в єврокубках проявляє Еліас.

Шахтар, по-перше, навіть у групу ЛК міг би не вийти, якби не його переможний гол Серветту в овертаймі; у групі Кауан забив Брейдабліку і Шемрок Роверс, раніше у кваліфікації ЛЄ вражав ворота Ільвеса і Бешикташа.

І це при тому, що грає він мало, часто навіть на заміну не виходячи. Проти Легії, Рієки, Динамо Еліас просидів на лавці всю гру. Почуття м'яча, партнерів, техніка – при Еліасі є все.

Щоправда, за такого Траоре отримувати багато часу і справді складно – ну а більше за всіх від такої конкуренції виграє, природно, клуб.

Прикраса матчу імені Ісаке

Лех, попри підсумковий рахунок, змусив понервувати. Команда добре грає на контратаках, а підключення Педро Енріке постійно оголювали лівий фланг оборони.

Щось поляки запороли самі, одного разу просто чудово виручив Різник – а від одного майстра Ліги конференцій все-таки не вбереглися. Мікаель Ісхак вийшов на друге місце в рейтингу бомбардирів усього турніру – і це він ще Рапіду пенальті не забив...

Вдале перехоплення в центрі поля дало змогу Шахтарю вести 2:1 незадовго до фінального свистка – але з огляду на те, що Бондар "спіймав" картку, яка його дискваліфікувала на матч-відповідь, а відбудеться він теж у Польщі, ситуація однаково здавалася для "гірників" непростою. І як же вчасно блиснув класичною "жогою бонітою" Ісаке!

Той випадок, коли гол від самого початку виглядає красивим – а коли вдивляєшся в деталі, він додатково грає новими фарбами. Як же тонко бразилець обробив м'яч головою! І як класно підлаштувався під удар бісіклетою!

Прикраса дня, стадії, турніру – думаю, цей м'яч заслуговує претендувати на звання найкращого як для Шахтаря в сезоні, так і всієї 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Оскільки "домашній" матч із Лехом пройде в Кракові, навіть 3:1 ще нічого не гарантують. На такому рівні можливо все: Олімпіакос вигравав Лігу конференцій після домашньої поразки від тель-авівського Маккабі 1:4.

Але в конкретний день Шахтар виглядав, гадаю, так, яким його і хочуть бачити боси: яскравим, результативним, успішним і дуже перспективним.