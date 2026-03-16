Пятов зізнався, чи бажає Ярмоленку побити абсолютний рекорд УПЛ

Легенда Шахтаря Андрій Пятов висловився про боротьбу Андрія Ярмоленка за звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України.

Його слова передає УПЛ ТБ.

Напередодні вінгер київського Динамо забив 118-й гол в Українській Прем'єр-лізі в матчі проти Оболоні. Завдяки цьому він вийшов на третє місце, обійшовши Євгена Селезньова.

Колишній партнер Ярмоленка у збірній України поділився думками, чи зможе лідер "біло-синіх" побити врешті-решт рекорд, який утримує Максим Шацьких. Він заявив, що хотів би цього.

"Я хотів би. Я поважаю Андрія Миколайовича, ми дуже багато років грали разом і проти один одного. Але я вважаю, що він заслужив на це", – сказав Пятов.

Він також відповів на ремарку, що, можливо, саме його порятунки у матчах проти Динамо не дозволили Ярмоленку поки стати рекордсменом. Андрій згадав кумедний епізод з табору збірної України.

"Можливо. Коли раніше зустрічалися в збірній, ми грали на "Олімпійському", він фінтив, під праву прибирає, все, там немає куди бити. І він мені в голову б'є м'яч. Я кажу: "Я твої удари головою відбиваю вже", – розповів ексворотар.

Нагадаємо, що рекордсменом УПЛ є Максим Шацьких зі 124 голами. На один м'яч менше забив Сергій Ребров.

До завершення нинішнього сезону УПЛ залишилось десять турів. Після цього Андрій Ярмоленко планує повісити бутси на цвях.

Наступний поєдинок Динамо проведе 19 березня проти Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 13:00.