Є допомога – є перемога: Конопля двояко відреагував на перемогу Шахтаря над Металістом 1925

Фланговий захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля висловився після перемоги своєї команди над харківським Металістом 1925 (1:0) у рамках 20 туру УПЛ.

Лаконічний меседж футболіст залишив у своєму профілі в інстаграмі.

"Є допомога – є перемога", – написав Юхим.

Реакція Коноплі на перемогу Шахтаря над Металістом 1925

Оборонець "гірників", який відіграв повний поєдинок, таким написом міг тонко відреагувати на бурхливі обговорення щодо призначення сумнівного пенальті в очному протистоянні на користь команди Арди Турана. 11-метровий на 62-й хвилині реалізував Педріньйо, який приніс мінімальну перемогу донецькому гранду над харків'янами.

Ця домашня звитяга дозволила "гірникам" закріпитись на першій позиції турнірної таблиці УПЛ-2025/26, маючи у своєму активі вже 47 балів. "Гірники" відірвались від другого черкаського ЛНЗ на 3 очки.

Натомість Металіст 1925 залишився із 31 пунктом та посідає 6-ту сходинку.

