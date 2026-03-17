Є частиною довгострокового проєкту: у ЛНЗ відреагували на чутки про відхід Пономарьова

Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк спростував інформацію про можливий відхід головного тренера Віталія Пономарьова.

Його слова передає Sport.ua.

У черкаському клубі запевнили, що під керівництвом Пономарьова команда розпочне наступний сезон.

"У Віталія Пономарьова чинний контракт з ЛНЗ. Ми повністю задоволені роботою цього тренера і його штабом та тим прогресом, який демонструє команда під його керівництвом. Віталій Юрійович є важливою частиною довгострокового проєкту ЛНЗ. Пономарьов тренуватиме в наступному сезоні ЛНЗ, все інше – чутки", – сказав функціонер.

Каюк зазначив, що наразі Пономарьов виконав усі поставлені завдання на початку сезону.

"Віталій Юрійович вже виконав завдання поставлені перед ним керівництвом на початку сезону. Ми маємо старатися прогресувати в кожному матчі, і грати на перемогу", – розповів Каюк.

Пономарьов очолив ЛНЗ влітку 2025 року. Наразі команда під його керівництвом йде другою у турнірній таблиці чемпіонату, на три очки відстаючи від донецького Шахтаря.

Нагадаємо, у попередньому турі УПЛ черкаський колектив обіграв Олександрію.