Клуб Герег в епіцентрі уваги: капітан не співає гімн України, тренер – легенда "Профутболу"

Регулярний сезон у Першій лізі України завершено, і Чемпіон розбирає його тріумфаторів – тих, хто підвищився до рівня УПЛ.

Перший у черзі – футбольний клуб Епіцентр, який навесні просто не помітив суперників по лізі, хоча його тренер був раніше відомий, скажімо так, з іншого боку екрана.

У футбол – із телевізора

Легендарний німецький тренер Фелікс Магат (творець сенсаційного чемпіонства Вольфсбурга) був ушануваний від одного зі своїх підопічних такої оцінки:

"Не знаю, чи зміг би він врятувати всіх пасажирів Титаніка, але ті, хто вижив, точно були б у прекрасній фізичній формі".

Так от: не знаю, чи зможе Сергій Нагорняк врятувати Епіцентр, але команда точно матиме прекрасні пресконференції. Довгі десять років Нагорняк був експертом однієї з головних футбольних програм в історії українського телебачення. За цей час він став не меншим символом "Профутболу", ніж Ігор Циганик чи Олександра Лобода.

Безумовно, у програмі були й інші експерти – Олег Венглинський, Андрій Несмачний, Олександр Іщенко – але вони приходили на якийсь час і в певний момент зникали, почавши займатися іншими, важливішими для самих себе справами. Нагорняк весь час був десь поруч, прикрашаючи своїм розбором кожен другий випуск.

За ці десять років Нагорняк навіть перестав сприйматися як класний у минулому футболіст, який зіграв за збірну стільки ж матчів, скільки Леоненко – і більше, ніж Гладкий, Ковалець, той самий Венглинський.

Нагорняк допомагав Мирону Маркевичу у Дніпрі, коли той дійшов до фіналу Ліги Європи, працював у юнацькій збірній – але загалом у нього був імідж української Гарі Невілла, людини, яка змінила футбольну форму на casual-костюм.

Найцікавіше, що телевізійний бекграунд Нагорняку згадують і його працедавці. Президент Епіцентра в недавньому інтерв'ю сказав:

"Ви знаєте Нагорняка за його виступами на телебаченні. Хто ще з тренерів УПЛ та Першої ліги може так по кісточках розкласти весь матч, показати недоліки і так далі? Не бачу таких".

Але у 2025-му Нагорняк нагадав про себе саме з футбольної сторони. Його Епіцентр не просто вийшов в УПЛ – він посів перше місце, здобувши 12 перемог поспіль! Що ж за проєкт змусив повернутися зірку "Профутболу" у безпосередньо футбол?

Клуб – частина спортивної імперії олігархічного клану

У випадку низки власників українських клубів доводиться довго вивчати джерела фінансування, іноді навіть не мати можливості називати прізвища прямо (згадуємо кейс Дніпра-1), але у випадку з Епіцентром все навпаки.

Все дуже прозоро: якщо ви живете в Україні, то чудово знаєте "тезку" футбольного клубу. Бренд, навіть умовного одного відсотка від доходів якого із запасом вистачило б, щоб забезпечувати 10 таких футбольних клубів, як Епіцентр.

Один із символів українського ритейлу належить сім'ї Герег. Старші представники сімейства, Олександр та Галина Гереги, заснували мережу будівельних гіпермаркетів ще 2003 року – а наприкінці 2010-х вартість активів коливалася близько мільярда доларів.

На жаль, у цій історії успіху не обійшлося без плям: Олександр Герега був членом Партії регіонів, голосував за диктаторські закони, фігурував у корупційних скандалах – і це не рахуючи "дрібниць" на кшталт голосування за інших депутатів.

При цьому Гереги дуже давно цікавляться соціальними проєктами. Вже 2004-го, коли й мережі гіпермаркетів був лише рік, Олександр заснував фонд "Епіцентр – дітям", який займається розвитком соціально-спортивних шкіл. З 2013-го він – президент Федерації важкої атлетики України, тоді як боксерський клуб Епіцентр, у якому був сам Олександр Усик, спонсорувала Галина Герега.

Десь тут слід зазначити, що Олександр Герега родом із Хмельниччини – і саме цим пояснюється підвищена увага подружжя до місцевого спорту. 2012-го було засновано Хмельницьку громадську організацію "За конкретні справи", яка облаштовувала спортзали, ремонтувала школи та лікарні.

Йому належить волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни (Городок), який вигравав чемпіонат України. В одному із сезонів рекламу "Епіцентру" на формі носив німецький Вольфсбург, а спортивну школу в області відкривав сам Реал.

Власне Нагорняк прямо сказав в інтерв'ю:

"Я повівся, відверто скажу, на бренд "Епіцентру". Я розумів перспективи, що нічого поганого тут не буде, що тільки поліпшуватиметься. Влітку буде чотири роки, як я тут, і, як бачите, я мав рацію. Команда рухається тільки вгору в усіх напрямках: спортивному, фінансовому..."

ФК Епіцентр

Тут і зараз: все дуже скромно

То що, нове Полісся? Такий же багатий клуб, навіть із такими ж джерелами (продажі) доходів? Категорично ні.

У футбол Гереги увійшли, коли у 2019-му році Олександр обирався у Верховну раду. Десь тут​ потрібно Зазначити, що Хмельниччина дочекалася команди у вищій лізі після 30-річної перерви, а саме Кам'янець-Подільський – взагалі вперше за нескінченну історію міста.

Місцеве Поділля виховувало таку легенду, як Косовський, у Кам'янці-Подільському народився Владислав Ванат – але останнім представником регіону у вищій лізі був Темп із Шепетівки.

Загалом, Гереги здійснили мрію, підібравши аматорську команду ще в селі Дунаївці – але й витрачають на клуб суперекономно. Нагорняк не побоявся сказати, що у 90% гравців після закінчення сезону закінчуються контракти. Президент клубу сказав, що команда не має жодного скаута.

Місцевий стадіон не відповідає навіть мінімальним стандартам елітного дивізіону: освітлення, наприклад, недостатньо яскраве, щоб матчі можна було транслювати ввечері на ТБ. Євген Запорожець на запитання, у кого в клубі найкрутіша машина, відповів: "наша лікарка, у неї Tesla"...

ФК Епіцентр

У клубу немає скаутів – і в цьому контексті Епіцентру дуже допоміг той факт, що між телекар'єрою та Епіцентром Нагорняк мав період роботи у "молодших" збірних України. Команди з приставками U-16, U-18, U-19 дозволили наставнику отримати унікальний досвід роботи з гравцями на стадії, коли вони ще були ноунеймами.

Лідери: "жертва" Ротаня, рекордсмен Інгульця, незвичайний капітан

У юнацьку збірну України​ викликався, наприклад, Олег Білик – нехай і не в той самий період коли з нею працював Нагорняк, але на постійному контакті з тренером все одно був. Білик добре грав у воротах Олександрії до приходу Ротаня – але новому тренеру був потрібний воротар, який краще грає ногами.

Білик сів у запас (зазначу, що його змінник Микита Шевченко багато помилявся – і гармонія в обороні Олександрії виникла лише після оренди Єрмакова), потім пішов до Чорноморця, де програв конкуренцію місцевому вундеркінду Варакуті – і, напевно, улітку 2024-го багато варіантів на рівні УПЛ не мав.

Тоді він і перейшов до Епіцентру, щоб видати монструозний сезон-24/25. В активі Білика 11 матчів на нуль, лише 17 пропущених – і саме він відіграв усю феноменальну переможну серію на фініші. Ті самі 12 перемог Епіцентр здобув лише з дев'ятьма пропущеними, хоча грав майже виключно з іншими претендентами на підвищення у класі.

Знайомих з УПЛ гравців в Епіцентрі взагалі багато. Євгену Запорожцю належить рекорд матчів за український клуб – але цей клуб не Епіцентр, а Інгулець. 30-річний півзахисник пройшов з командою Поворознюка шлях від аматорських змагань до УПЛ, але виявився не потрібним Володимиру Лупашку – що ж, у матчі з Карпатами він матиме шанс нагадати про себе.

Володимир Танчик – протилежність Запорожця, Епіцентр став 13-м (!) клубом у кар'єрі футболіста – серед них були Дніпро-1, Олімпік, Севастополь, представники вищих ліг Польщі та Угорщини.

Данило Кравчук теж грав у вищій лізі – щоправда, дуже мало, форварду і зараз лише 23 роки. Вихованець Ворскли отримував дуже мало шансів і в рідній команді, і в Інгульці, куди його відправили в оренду.

У 2023-му році він перейшов до Епіцентру – і за два сезони поклав 25 м'ячів. Особливо яскравим було закінчення минулого сезону, коли Кравчук забив переможні голи Полтаві, ЮКСА та Кудрівці.

А ще в Епіцентра дуже незвичайний капітан. Андрій Беженар виходить на поле без прапорів України та не співає гімн. Причина та сама, що була у Несмачного: Беженар – свідок Єгови. Щоправда, зараз ця тема більш тригерна, ніж за часів виступів Несмачного – і цікаво, яке продовження матиме ця історія в УПЛ, з явно більшим розголосом.

Докладно розбирати склад Епіцентр зараз просто немає сенсу. По-перше, "у 90% гравців закінчуються контракти" (с), а по-друге, президент клубу вже сказав, то бюджет буде в кілька разів більше, ніж той, що був у першій лізі.

Ґерегам достатньо витратити на футбол якісь частки відсотка від своїх статків, щоб створити, як мінімум, міцного середняка УПЛ. Питання в їх амбіціях: адже ніхто з подружньої пари принаймні відкрито ще жодного разу не відвідував домашні матчі Епіцентра.