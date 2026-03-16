Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Олександрії заступився за Шостака, який дав дивне інтерв'ю після чергової поразки в УПЛ

Софія Кулай — 16 березня 2026, 11:47
Захисник Олександрії заступився за Шостака, який дав дивне інтерв'ю після чергової поразки в УПЛ
Денис Шостак
Скриншот із відео

Правий захисник Олександрії Богдан Бутко став на захист свого партнера по команді Дениса Шостака, який дав дивне післяматчеве флешінтерв'ю.

Після поразки від черкаського ЛНЗ (0:2) у 20-му турі УПЛ атакувальний півзахисник команди на запитання журналіста УПЛ ТБ відповідав дуже просто: "Не знаю". Такі відповіді гравця розкритикувала футбольна спільнота.

Досвідчений Бутко вирішив заступитись за одноклубника у коментарях під публікацією коментаря Шостака, яку виклав відомий агент Олександр Панков.

"Він нікому нічого не винен, не потрібно з цього робити хайп", – написав Бутко.

Раніше колишній голкіпер київського Динамо Денис Бойко розкритикував поведінку футболіста Олександрії.

Відзначимо, що Шостак вступив у гру проти ЛНЗ на старті другого тайму, коли замінив Антона Боля, тоді як Бутко був замінений на 47-й хвилині гри.

Олександрія після чергової поразки із 11 балами посідає передостаннє 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26. Гірші справи лише у Полтави, яка йде останньою, маючи у своєму активі на 2 очки менше.

ЛНЗ Черкаси Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Шостак Богдан Бутко

Шостак

Останні новини