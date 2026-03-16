Захисник Олександрії заступився за Шостака, який дав дивне інтерв'ю після чергової поразки в УПЛ

Правий захисник Олександрії Богдан Бутко став на захист свого партнера по команді Дениса Шостака, який дав дивне післяматчеве флешінтерв'ю.

Після поразки від черкаського ЛНЗ (0:2) у 20-му турі УПЛ атакувальний півзахисник команди на запитання журналіста УПЛ ТБ відповідав дуже просто: "Не знаю". Такі відповіді гравця розкритикувала футбольна спільнота.

Досвідчений Бутко вирішив заступитись за одноклубника у коментарях під публікацією коментаря Шостака, яку виклав відомий агент Олександр Панков.

"Він нікому нічого не винен, не потрібно з цього робити хайп", – написав Бутко.

Раніше колишній голкіпер київського Динамо Денис Бойко розкритикував поведінку футболіста Олександрії.

Відзначимо, що Шостак вступив у гру проти ЛНЗ на старті другого тайму, коли замінив Антона Боля, тоді як Бутко був замінений на 47-й хвилині гри.

Олександрія після чергової поразки із 11 балами посідає передостаннє 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26. Гірші справи лише у Полтави, яка йде останньою, маючи у своєму активі на 2 очки менше.