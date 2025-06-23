Тренер-легенда УПЛ, гравець-чемпіон Європи та президент, який відбудовує Бучу: що потрібно знати про Кудрівку

"Чемпіон" закінчує представляти новачків Української Прем'єр-ліги, яких цього сезону багато, як ніколи. Сьогодні під прицілом уваги ФК Кудрівка, а ще ми радимо прочитати матеріали про інших новачків.

Остання команда, яка пробилася до УПЛ, воістину дивовижна. Вона дивовижна тим, що вона сільська. "Пффф, що тут такого?" – запитаєте ви. Половина ліги у нас була сільською: Колос і в єврокубки пробивався, на рядках нижче то Минай міняв Інгулець, то навпаки. Але у випадку з Кудрівкою все має максимально природний і, як наслідок, скромний масштаб.

Кудрівка – село на Чернігівщині, в якому навіть до повномасштабного вторгнення мешкало 838 осіб. При цьому село стародавнє (ще Іван Мазепа дарував його одному з наближених за героїзм у бою) і далеко не занедбане. У Кудрівці є медпункт, будинок культури, дві пошти, футбольний стадіон та сироварня.

І ця сироварня належить уродженцю Кудрівки Роману Солодаренку. Зовсім молодий (41 рік, він поки що навіть заявляє себе в запас команди – щоправда, без виходів на поле) відбувся у будівельному бізнесі, але не забув про свою батьківщину. Місцевий клуб за мірками українського футболу не менш давній, ніж село за мірками України: він заснований у 1982 році, найближчого сезону УПЛ дуже мало команд матиме почесніший вік.

Щоправда, з однією поправкою: у дев'яності ФК Кудрівка припинила існування. 2006-го Роман Солодаренко у тандемі з братом відродив клуб – але довго їх амбіції обмежувалися аматорськими турнірами. Лише 2023 року Кудрівка стала частиною професійного футболу. Солодеренко став успішнішим? Напевно, але його проєкти пов'язані з місцями, від самих назв яких здригається серце: він займається будівництвом у Бучі та Ірпені.

Шлях нагору: поглинули команду, обіграли у серії "маестро" пенальті

Отже, професійній Кудрівці від народження два роки – а вона вже в еліті. Пройшла, наче танк, Першу та Другу лігу? Як не дивно, ні. У дебютному сезоні у Другій лізі Кудрівка посіла надскромне сьоме місце – якщо не брати до уваги дублюючі склади, то в принципі обійшла лише чотири команди. Здавалося б, готуватися грати далі з Кременем-2, а не з Кременем-1 – але, як часто буває, у справу вступили особливі обставини.

Ще під час зимової перерви сезону-2023/24 Солодаренко купив клуб Першої ліги Нива – із села Бузова Бучанського району, який проводив домашні матчі саме у Бучі. Цікаво зараз перечитувати інтерв'ю гендира Ниві всього півторарічної давності: тоді там йшлося про розвиток двох різних команд: ФК Кудрівка та ФК Кудрівка-Нива. Той факт, що, наприклад, тренер Роман Локтіонов спочатку був представлений як головний тренер перших, а потім став працювати з другими, подався як метання президента щодо того, залишати або не залишати обидві команди... А вже влітку 2024-го команда з дефісом у назві припинила існування на користь команди з серединки Першої ліги – і навіть називатися стала "Кудрівка".

Чому так? Можливо, Солодаренко з самого початку вирішив йти по головах – не витрачаючи час на бодання у Другій лізі. А може, він щиро спочатку хотів утримувати дві команди, а потім перерахував гроші. Положення бізнесу в Україні може змінюватися щомісяця, у тому числі й будівельного... Важливо, що троє гравців із друголігової Кудрівки до першолігової перейшли ще взимку 2024-го, ще четверо – влітку, і клуб почав обживатися на новому рівні.

Напевно, те, що з цією командою доведеться рахуватися, стало зрозумілим ще в серпні, коли в Кубку Кудрівка вибила Діназ і Лівий Берег. З іншого боку, коли після п'яти турів, які включили дві перемоги, тренер Локтіонов пішов у відставку, а його місце зайняв простий асистент Василь Баранов, можна було подумати про переоцінку своїх сил – подумали, що повинні всіх виносити, зараз увійдуть у кризу і вилетять...

Навряд чи навіть сам Баранов міг припустити, що все вийде НАСТІЛЬКИ добре. Для початку команда "просто" перестала пропускати та програвати (три нічиї, дві з них – нульові), а потім видала серію із семи перемог у восьми матчах, які дозволили закінчити групу лідером.

У новому році Кудрівці пророкували падіння – і… воно, в принципі, відбулося. З восьми матчів регулярного сезону сільська команда виграла всього три, закінчила сезон на четвертому місці – і до Ворскли їхала наче на заклання. Але суперник спочатку подарував гол удома, потім не забив свої моменти, зрештою програв серію пенальті – і у нас новий рекорд УПЛ. Ніколи раніше у вищій лізі чемпіонатів України не грав клуб із настільки маленького населеного пункту – навіть Ковалівка значно більша.

Хто знайомий? Свій "маестро" пенальті, колишня зірка збірної України

Кудрівка – напевно, єдиний український клуб, у якого тренер воротарів відоміший за головного. За всієї поваги до Василя Баранова, Ігор Шуховцев – справжня легенда українського футболу. Людина з 28 (!!!) сезонами у професійному футболі, воротар, який у професійних турнірах грав у 45 років, та й у вищій лізі у 41 рік, рекордсмен за матчами за Іллічівець – загалом, абсолютно унікальна людина зараз працює з Антоном Яшковим та Романом Льопкою.

Шуховцев, зокрема, і в рейтингу пенальтистів чемпіонату України посідає одне із найвищих місць. Льопка, після того, як виграв серію пенальті за право грати в УПЛ (і в кого! В Ісенка, якого Ворскла раніше випускала спеціально під серії пенальті – настільки він був крутий у цьому), розповів, що перед серією Шуховцев підійшов до нього і сказав: "Видихни. Все йде від серця та голови, ти все зможеш".

Найвідоміший гравець у заявці у Кудрівки – Дмитро Коркішко. Чесно слово, здається, що за віком він десь поряд з Шуховцевим. Звичайно, насправді це не так, йому всього 35 – але просто блискуче він грав в одні з Ігорем часи. 2009 рік – перемога на юнацькому Євро, з дуже важливим голом у фіналі, статус одного з лідерів... Коркішко був не менш значущим гравцем тієї команди, ніж Гармаш – і, мабуть, важливішим, ніж Кривцов.

Вийшло перенести юнацькі таланти, звісно, не повністю. Дмитро виділявся у Чорноморці, але вже за дуже бідних часів одеситів, коли там майже не платили зарплату. Тому, мабуть, і пішов до другого дивізіону Туреччини, щоб потім, навіть після повернення, міняти команди щороку. Після 2017-го Коркішко пограв за 8 різних команд. Успіхи в Кудрівці? Хіба що в межах Кубку: обіграти Лівий Берег допомогли його гол та асист. Зараз Дмитро далекий від основи команди.

Трохи не вистачило до виклику в ту команду Калітвінцева (і, як наслідок, золотої медалі) Владиславу Нехтію – зате він важливіший для Кудрівки зараз. Нехтій допомагає клубу останнім пасом – а забивають молодий Артем Легостаєв, для якого Кудрівка стала першим професійним колективом, та досвідчений Олексій Литовченко. Дуже допомогла оренда у Металісті 1925 захисника Потімкова – цікаво, чи зможе клуб його викупити. Перед ривком у другій частині сезону Кудрівка посилилася одразу кількома гравцями з Інгульця... Але, мабуть, десь тут треба зупинитись. Літнє трансферне вікно тільки-но почалося, і навіть до першого туру Кудрівка явно зміниться.

А між виграшем того самого плейоф та сьогоднішнім днем Солодаренко був зайнятий навіть важливішими, ніж трансфери, питаннями.

Що далі?

У Кудрівці, як уже було сказано, свій стадіон є – але вміщує він... 500 людей. Це несерйозно навіть для Першої ліги, і її клуб відіграв у Бучі – але й цей стадіон (1200 місць, немає подібності відповідності вимогам УПЛ) не підходить.

Цікаво, що в іншому місті з проєктами Солодаренка був не просто підходящий, а шикарний стадіон – сама Швеція базувалася там під час Євро-2012, і він відповідав стандартам УЄФА. На жаль, арена, назву якої мені особливо приємно писати ("Чемпіон"!), була знищена росіянами у 2022 році. Саме на його відновлення збирав гроші Андрій Шевченко в тандемі UNITED24 – але цей процес і близько не завершений.

Наразі завдання вирішено: клуб гратиме домашні матчі на "Оболонь-Арені". Очікувано: раніше "пивовари" пускали до себе Арсенал, Шахтар, Десну, Колос, Інгулець – але для Кудрівки це, звичайно, лише початок шляху. Якщо Металіст 1925 заходить до УПЛ як до себе додому, якщо Епіцентр має очевидний ресурс Герег, то Кудрівка – один із найскромніших колективів за всю історію української вищої ліги. Тим цікавіше буде дивитися, як вона намагатиметься врятуватися.

Поняття "сільський клуб" стосовно УПЛ викликало інтерес, як екзотика, років 10 тому. Потім це набридло через безліч варіацій навіть на найвищому рівні. Потім, завдяки деяким персонажам, це стало викликати хейт. Але у випадку з Кудрівкою важливо за деревами побачити ліс, а за селом – команду. Прорив скромної Попелюшки, президент-патріот свого села, last dance Коркішка, скромне камео Шуховцева формують гідне обличчя – не приховане від камер, як у Засухи, і не таке "відкрите", як у Поворознюка.

І хто, як не людина, яка відбудовує Бучу з Ірпенем і родом із практично прифронтового регіону, гідна опинитися в одній компанії з найбагатшими людьми України в наш складний час?