Це перебір: Калюжний – про пенальті у матчі з Шахтарем

Півзахисник Металіста 1925 Іван Калюжний відреагував на призначений пенальті у матчі із Шахтарем (0:1), який забезпечив "гірникам" перемогу в грі.

Його слова передає пресслужба клубу.

Гравець не розуміє арбітра Віталія Романова, який ухвали рішення призначити одинадцятиметровий.

"Дуже важко говорити після такого матчу. Насамперед хочу подякувати своїй команді. У таких матчах багато моментів не буває, тому потрібно реалізовувати ті, що є. Мені прикро, що один епізод вирішив долю гри. Якщо подивитися, то ми навіть жодного штрафного не виконали на половині поля суперника – це теж про щось говорить. Але це футбол, будемо рухатися далі.

Пенальті? Я не знаю, там є кому вирішувати. Суддя поставив пенальті. На мою думку, у таких матчах це перебір – призначати такий пенальті. Я ще не дивився повтор, але коли він дивився VAR, я підходив і бачив, що Лассіна вже піджимає ноги і падає. На мою думку, у такому матчі це не пенальті. Але є арбітр, і він прийняв таке рішення", – сказав півзахисник.