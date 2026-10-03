Тренер збірної Португалії погодився на екстрену зустріч з Роналду

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезусом дав згоду на проведення екстреної зустрічі з Крішітіану Роналду за посередництва Португальської федерації футболу (FPF).

Про це повідомляє A Bola.

У керівництві організації прагнуть уникнути раптового та негативного завершення кар'єри форварда, вважаючи, що у свої 41 рік гравець заслуговує на повагу за свої досягнення. Саме тому організація ініціювала цю зустріч.

Зазначається, що Жезус продемонстрував відкритість і погодився на зустріч задля узгодження позицій. Тепер федерація очікує на відповідь самого Роналду.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Натомість збірна Португалії провела вже другий поєдинок у Лізі націй без участі зіркового нападника. У 3-му турі турніру команда Жорже Жезуша обіграла Данію (4:2).