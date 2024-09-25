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Жезус назвав терміни відновлення Неймара

Олександр Булава — 25 вересня, 18:40
Жезус назвав терміни відновлення Неймара
Неймар
Getty Images

Головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш розповів, що бразильський нападник Неймар не зіграє до кінця цього року.

Цитує тренера Associated Press.

"Неймар – важливий гравець для Аль-Хіляля та ліги в цілому. Однак я не можу назвати дату його повернення. Але ми подивимося на ситуацію в січні", – заявив Жезуш.

На початку вересня була інформація, що бразилець не повернеться на поле раніше листопада. Тоді форвард провалив медичні та фітнес-тести, які затягують процес його подальшого відновлення.

Нагадаємо, Неймар став гравцем Аль-Хілаля в серпні 2023-го, перейшовши з Парі Сен-Жермен за 80 мільйонів євро. До травми бразилець встиг провести за саудівський клуб лише 5 матчів.

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