Ніякого інциденту не було: Жезус спростував конфлікт з Роналду

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш спростував конфліктну ситуацію з нападником національної команди Кріштіану Роналду.

Його слова передає A Bola.

Тренер також підтвердив, що Роналду не зіграє у матчі з Данією.

"Не те щоб я не хотів відповідати, але головна увага приділяється Данії. Складається враження, ніби ми приїхали сюди на товариський матч, який нікого не цікавить. Це головне як для мене, так і для моїх гравців. Ніякого інциденту не було. Я вже пояснював, чому так сталося. Поясню ще раз. Я не маю жодних проблем зі скандалами. За свою кар'єру їх було чимало. Але не варто з цього робити сенсацію.

Я сказав Кріштіану, що він не гратиме в цих двох матчах. Під час гри ( з Норвегією – прим.) я подумав, що, можливо, він мені знадобиться, і відправив його на розминку. А потім я його не випустив на поле. Будь-який гравець, коли він розминається 20 чи 30 хвилин, а потім не виходить на поле – не буде задоволений. Тим більше Кріш.

Усі мають рівні права, і як тренер я вирішив, що він не вийде на поле", – розповів Жезус.