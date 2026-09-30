Ніякого інциденту не було: Жезус спростував конфлікт з Роналду
Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш спростував конфліктну ситуацію з нападником національної команди Кріштіану Роналду.
Його слова передає A Bola.
Тренер також підтвердив, що Роналду не зіграє у матчі з Данією.
"Не те щоб я не хотів відповідати, але головна увага приділяється Данії. Складається враження, ніби ми приїхали сюди на товариський матч, який нікого не цікавить. Це головне як для мене, так і для моїх гравців. Ніякого інциденту не було. Я вже пояснював, чому так сталося. Поясню ще раз. Я не маю жодних проблем зі скандалами. За свою кар'єру їх було чимало. Але не варто з цього робити сенсацію.
Я сказав Кріштіану, що він не гратиме в цих двох матчах. Під час гри ( з Норвегією – прим.) я подумав, що, можливо, він мені знадобиться, і відправив його на розминку. А потім я його не випустив на поле. Будь-який гравець, коли він розминається 20 чи 30 хвилин, а потім не виходить на поле – не буде задоволений. Тим більше Кріш.
Усі мають рівні права, і як тренер я вирішив, що він не вийде на поле", – розповів Жезус.
Раніше повідомлялося, що Роналду залишився незадоволеним рішенням головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша, який не випустив його у матчі Ліги націй-2026/27 проти Норвегії.
Нагадаємо, що Кріштіану отримав 67 хвилин у поєдинку 1-го туру ЛН-2026/27, у якому Португалія мінімально обіграла Уельс (1:0). 41-річний форвард забив, але його гол не зарахували через офсайд.
У наступному 3-му турі команда Жезуша зіграє на виїзді проти Данії – 1 жовтня о 21:45 (за київським часом).