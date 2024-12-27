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Нагороди отримали всі: підсумки церемонії Globe Soccer Awards 2024

Микола Дендак — 27 грудня 2024, 21:51
Нагороди отримали всі: підсумки церемонії Globe Soccer Awards 2024
Вінісіус Жуніор
Instagram/vinijr

Сьогодні, 27 грудня, відбулася церемонія нагородження Globe Soccer Awards 2024. Організатори відзначили багатьох провідних діячів світового футболу.

Чемпіон розповідає, хто переміг та в якій номінації.

Підсумки церемонії Globe Soccer Awards 2024

  • Найкращий гравець – Вінісіус Жуніор
  • Найкращий бомбардир усіх часів – Кріштіану Роналду
  • Найкращий гравець Близького сходу – Кріштіану Роналду
  • Найкращий півзахисник – Джуд Беллінгем
  • Трофей "Марадона" – Джуд Беллінгем
  • Найкращий форвард – Вінісіус Жуніор
  • Найкращий молодий талант – Ламін Ямал
  • Найкращий тренер – Карло Анчелотті
  • Найкращий тренер Близького Сходу – Хорхе Жезус
  • Найкращий клуб – Реал Мадрид
  • Найкращий клуб Близького Сходу – Аль-Айн
  • Спеціальна нагорода – Флорентіно Перес
  • Нагорода за кар'єру гравця – Ріо Фердинанд
  • Нагорода за кар'єру гравця – Тібо Куртуа
  • Нагорода за кар'єру гравця – Неймар
  • Найкращий агент – Жорже Мендеш
  • Найкращий спортивний директор – П'єро Аузіліо
  • Клуб-відкриття – Олімпіакос

Зауважимо, що на церемонії Кріштіану Роналду сказав, що саме Вінісіус мав отримати Золотий м'яч 2024. Проте хавбек Манчестер Сіті Родрі обійшов вінгера мадридців на 41 бал.

Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як дізналися, що Вінісіус не отримає нагороду.

У 2024 році Вінісіус допоміг мадридському клубу виграти Лігу чемпіонів та іспанську Ла Лігу. У минулому сезоні бразилець провів 39 матчів в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 11 асистів.

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Вінісіус Жуніор

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