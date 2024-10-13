Наполі може продати захисника через його висловлювання про Неаполь
Жуан Жезус
Наполі може підчас січневого трансферного вікна продати центрального захисника команди Жуана Жезуса.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
Кілька днів тому автомобіль Жезуса намагалися викрасти на вулицях Неаполя. Бразилець у своїх соцмережах опублікував відео, на якому показав своє авто з розбитими вікнами та безладом у салоні. Захисник прокоментував інцидент:
"Нудить від цього! На жаль, у такому прекрасному місті я більше ніколи не почуватимусь у безпеці".
Керівництву Наполі не сподобалися такі слова Жезуса, і клуб розглядає можливість продажу гравця в січневе трансферне вікно. Замінити бразильця планують Якою Бійолом з Удінезе.
Раніше вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію визнали гравцем місяця в Серії А.