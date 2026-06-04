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Гравці збірної України заспівали "Червону руту" після виходу у фінал Євро-2026

Денис Іваненко — 4 червня 2026, 09:40
Гравці збірної України заспівали Червону руту після виходу у фінал Євро-2026
Збірна України з мініфутболу
Українська асоціація мініфутболу

У середу, 3 червня, збірна України з мініфутболу вперше в історії пробилась у фінал чемпіонату Європи 2026, розгромивши Угорщину (5:1), після чого душевно відсвяткувала свій тріумф.

Про це повідомляє Українська асоціація мініфутболу.

У роздягальні панувала неймовірна атмосфера щастя. Серед іншого, команда Олександра Бондаря заспівала легендарну пісню "Червона рута".

Зазначимо, угорці є чинними срібними призерами чемпіонату світу. До цього "синьо-жовті" у плейоф переграли Португалію (3:1) та Грузію (4:0).

У фіналі збірна України зіграє з азербайджанцями, які є переможцями ЧС-2025. Матч відбудеться 4 червня та розпочнеться о 21:30 за київським часом. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.

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