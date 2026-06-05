Від аутсайдера до віцечемпіона: як збірна України створила головну сенсацію Євро-2026

Напередодні національна збірна України з мініфутболу сенсаційно стала віцечемпіоном Європи. Вперше в історії "синьо-жовті", які за 10 років не мали жодної перемоги на стадії плейоф, стали призерами континентальної першості й могли навіть зачепитися за омріяний трофей, однак у фінальному поєдинку поступилися чинним чемпіонам світу – Азербайджану.

На Євро-2026, що проходив у словацькій Братиславі, брали участь 24 збірні, які були розподілені на 6 квартетів. Збірна України волею жереба потрапила до так званої групи смерті: Бельгія, Туреччина та Сербія.

З турками українська збірна грала минулого року в одній групі на чемпіонаті світу 2025. Тоді наша команда поступилася з рахунком 1:3 і в підсумку вилетіла вже після групового етапу, не набравши жодного очка й забивши лише один м'яч – саме туркам.

Сербія ж взагалі підійшла до турніру в статусі чинного чемпіона Європи (2024) та бронзового призера ЧС-2025. Та й бельгійці на попередньому Євро-2024 були чвертьфіналістами, а завершили боротьбу саме після протистояння з майбутнім чемпіоном.

З огляду на вищеперелічені факти, оптимізму після жеребкування було небагато. Та й новий головний тренер Олександр Бондар очолив українську національну команду лише за 2,5 місяця до старту чемпіонату Європи.

Водночас була проведена якісна робота: Українська асоціація мініфутболу організувала для збірної одразу декілька закордонних навчально-тренувальних зборів, у межах яких "синьо-жовті" зіграли найбільшу кількість товариських матчів серед усіх учасників Євро-2026. Проте результати тих спарингів також не додавали віри в можливий успіх.

Феєричний старт

Утім, вже перший поєдинок проти Бельгії (4:0) продемонстрував, що підопічні Олександра Бондаря можуть наробити шороху на цьому святі "малого футболу". Вже на 4-й хвилині Вадим Іванов відкрив рахунок, а згодом оформив дубль.

А незадовго до перерви, у компенсований час, спершу Андрій Цопа збільшив перевагу до розгромної, а вже в наступній атаці гол у роздягальню забив Денис Бланк.

Проте трьох очок могло бути недостатньо для виходу до плейоф, а наступні суперники не збиралися дарувати залікові бали. Тим паче, Туреччина в першому турі зазнала поразки від Сербії.

Початок поєдинку з турками пішов за схожим сценарієм: швидкий гол Дениса Бланка, ще до перерви Михайло Грицина подвоїв перевагу. Проте якщо в матчі з бельгійцями голів у другому таймі не було, то тут вже "місячні зірки" дуже швидко зрівняли рахунок.

Все могло завершитися нічиєю, однак наприкінці гри Дмитро Сорокін вирвав для команди надважливі три очки, завдяки чому наша збірна достроково оформила вихід до 1/8 фіналу та очолювала турнірну таблицю групи перед третім туром.

Таким чином, у поєдинку з Сербією вирішувалося лише те, в яку частину турнірної сітки потрапить команда Олександра Бондаря. Більш бажаним здавалося перше місце, яке дозволяло зіграти на старті стадії плейоф проти однієї з кращих збірних, що фінішують третіми на груповій стадії.

Битва з чинними чемпіонами

З сербами забити швидкий гол не вдалося, однак саме українці знову повели в рахунку. Олександр Тарасюк відзначився на 21-й хвилині, однак ще до перерви чинні чемпіони відновили статус-кво.

У другому таймі титуловані опоненти створювали дуже багато небезпечних моментів, проте це був матч Мирослава Магурського – голкіпер збірної України здійснив цілу низку сейвів, цим дозволив команді зберегти бажаний нічийний результат та перше місце завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у Сербії.

Історична звитяга у плейоф

Далі була стадія плейоф – те, що збірна України увійшла до 16-ки кращих, уже здавалося успіхом. Однак із суперником не пощастило: Португалія хоч і стала лише третьою у своїй групі, проте у вирішальному поєдинку проїхалася катком по Ізраїлю (7:2).

Вже на 2-й хвилині Денис Бланк відкрив рахунок, а ще за 5 хвилин Вадим Іванов подвоїв перевагу "синьо-жовтих". На початку другого тайму португальці один гол відквитали, однак дуже швидко Грицина повернув перевагу в два голи. 3:1 – Україна здобула першу в історії перемогу у плейоф Євро та вдруге отримала перепустку до чвертьфіналу.

Бенефіс Грицини

Цікаво, що у 2018 році українці також грали у чвертьфіналі домашнього чемпіонату Європи, що проходив у Києві, однак тоді формат значно відрізнявся від поточного – 1/4 стартувала одразу після групового етапу.

У чвертьфіналі на Україну чекала команда Грузії, для якої це був перший в історії чвертьфінал. І хоча легкої прогулянки ніхто не чекав, путівка до півфіналу, а разом із нею гарантовані медалі турніру, були здобуті без особливих проблем.

Справжнім героєм поєдинку став Михайло Грицина, який оформив хеттрик. А масну фінальну крапку під завісу зустрічі поставив Олександр Колесников – 4:0.

Принциповий реванш

У боротьбі залишалися лише найсильніші. Азербайджан – чинний чемпіон світу (2025), Сербія – чинний чемпіон Європи (2024) та бронзовий призер ЧС-2025, Угорщина – чинний віцечемпіон світу (2025). Тож бути серед них – справжня казка, яку вдалося втілити у життя.

Тим не менш, підопічні Олександра Бондаря не збиралися зупинятися. На шляху до фіналу стояла Угорщина, якій "синьо-жовті" без шансів програли (0:3) на ЧС-2025. Тож українська команда налаштовувалася на реванш, який подарував би омріяну перепустку до фіналу.

Весь поєдинок українці діяли першим номером, контролювали гру, однак забити довгий час не вдавалося. А коли ж вдалося, то все пішло немов по маслу: Іванов, ще раз Іванов, Колесников та Сорокін залишили автографи у воротах "мадярів", дозволивши їм засмутити Магурського лише одного разу. 5:1 – ми у фіналі.

Програний фінал

Чи були шанси здолати Азербайджан, який є чинним чемпіоном світу та вже вигравав Євро у 2022 році? Безумовно! Якби на 6-й хвилині, коли голкіпер суперників далеко вийшов із воріт, м'яч після удару Сініцина влучив у сітку, а не в поперечку, все пішло б за зовсім іншим сценарієм.

Проте, на жаль, історія не знає умовного способу. Вже на наступній хвилині азербайджанці відкрили рахунок, а далі майже весь матч затримували час, хвилинами валяючись на газоні й вибиваючи м'яч якомога далі після кожного свистка на користь українців.

У компенсований до другого тайму час Олександр Бондар пішов ва-банк, випустивши шостого польового замість Магурського, і суперники підловили українську команду, забивши в порожні ворота.

Збірна України задовольнилася срібними медалями, проте подарувала протягом турніру шалені емоції і собі, і вболівальникам, які мали змогу прийти на стадіон у Братиславі або дивитися прямі етери на Київстар-ТБ.

Крім медалей, українські футболісти також отримали індивідуальні відзнаки. 21-річний страж воріт Мирослав Магурський став найкращим голкіпером Євро-2026, а універсали Денис Бланк та Михайло Грицина розділили лідерство в бомбардирській гонці з поляком Лукашем Бєлем.

Блогери проти Тотті

До речі, виклик до збірної України також отримали блогери та медіафутболісти Артем Сохацький та Дмитро Глубокий. Перший в декількох поєдинках виходив на заміну, другий – так і не дебютував за національну команду.

Проте обидва взяли участь у товариському матчі в останній день турніру, де грали проти команди легендарного Франческо Тотті. При цьому українці не знітилися перед величчю "Імператора" й не потисли йому руки.

Тотті, нагадаємо, нещодавно їздив на Росію на запрошення тамтешніх букмекерів. Вочевидь, така неповага від Сохацького не надто сподобалася любителю російського миру.

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Хочеться сподіватися, що мініфутбол в Україні продовжить розвиватися і в нас буде по-справжньому сильна збірна, яка боротиметься за найвищі місця як на Євро, так і Мундіалях. В ігрових видах спорту подібні успіхи в нас трапляються вкрай рідко.