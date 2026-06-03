Автор дубля у ворота Угорщини Іванов визнаний найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу Євро-2026

Гравець збірної України з мініфутболу Вадим Іванов визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2026 проти команди Угорщини (5:1).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації мініфутболу.

40-річний універсал оформив дубль, змусивши голкіпера суперників діставати м'яча з сітки на 22-й, 35-й хвилинах зустрічі.

Причому обидва взяття воріт були надважливими, адже в першому випадку Іванов відкрив рахунок, а у другому повернув перевагу у два м'ячі після пропущеного голу.

Загалом на рахунку Іванова вже 5 голів на Євро-2026. Раніше він також двічі відзначився у воротах Бельгії (4:0) на груповому етапі та один раз забив Португалії (3:1) в 1/8 фіналу.