Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Автор дубля у ворота Угорщини Іванов визнаний найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу Євро-2026

Денис Шаховець — 3 червня 2026, 22:06
Автор дубля у ворота Угорщини Іванов визнаний найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу Євро-2026
Вадим Іванов
EMF

Гравець збірної України з мініфутболу Вадим Іванов визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2026 проти команди Угорщини (5:1).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації мініфутболу.

40-річний універсал оформив дубль, змусивши голкіпера суперників діставати м'яча з сітки на 22-й, 35-й хвилинах зустрічі.

Причому обидва взяття воріт були надважливими, адже в першому випадку Іванов відкрив рахунок, а у другому повернув перевагу у два м'ячі після пропущеного голу.

Загалом на рахунку Іванова вже 5 голів на Євро-2026. Раніше він також двічі відзначився у воротах Бельгії (4:0) на груповому етапі та один раз забив Португалії (3:1) в 1/8 фіналу.

Читайте також :
Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
Збірна України з мініфутболу Мініфутбол

Збірна України з мініфутболу

Угорщина – Україна 1:5. Відеоогляд півфіналу Євро-2026
Україна розгромила Угорщину, Азербайджан зіграє проти Сербії в 1/2 фіналу Євро-2026
Історична звитяга: Україна розтрощила Угорщину та вперше вийшла у фінал Євро
Угорщина – Україна 1:5. Як "синьо-жовті" пробились у фінал Євро-2026
Збірна України оголосила стартовий склад на матч 1/2 фіналу Євро-2026 проти Угорщини

Останні новини