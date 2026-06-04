Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Магурський визнаний найкращим голкіпером Євро-2026

Денис Шаховець — 4 червня 2026, 23:13
Магурський визнаний найкращим голкіпером Євро-2026
Мирослав Магурський (зліва)
Українська асоціація мініфутболу

Голкіпер національної збірної України з мініфутболу Мирослав Магурський отримав відзнаку від Європейської федерації мініфутболу як найкращий воротар Євро-2026.

21-річний воротар відіграв на турнірі 5 поєдинків, у яких оформив один кліншит у чвертьфіналі з Грузією (4:0) та визнавався MVP матчу групового етапу з Сербією (1:1).

Нагадаємо, збірна України вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи. До цього найкращим виступом "синьо-жовтих" була стадія 1/4 фіналу на домашньому Євро-2018, що проходив у Києві.

У фінальному поєдинку Євро-2026 підопічні Олександра Бондаря поступилися команді Азербайджану (0:2), яка також є чинним чемпіоном світу.

Читайте також :
Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
Збірна України з мініфутболу Мініфутбол

Збірна України з мініфутболу

Україна – Азербайджан 0:2. Відеоогляд фіналу Євро-2026
Україна поступилася Азербайджану у фіналі та здобула історичне срібло Євро-2026
Україна – Азербайджан 0:2. Як "синьо-жовті" стали срібними призерами Євро-2026
Збірна України оголосила стартовий склад на фінал Євро-2026 проти Азербайджана
Україна – Азербайджан: хто фаворит фіналу Євро-2026

Останні новини