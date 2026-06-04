Магурський визнаний найкращим голкіпером Євро-2026

Голкіпер національної збірної України з мініфутболу Мирослав Магурський отримав відзнаку від Європейської федерації мініфутболу як найкращий воротар Євро-2026.

21-річний воротар відіграв на турнірі 5 поєдинків, у яких оформив один кліншит у чвертьфіналі з Грузією (4:0) та визнавався MVP матчу групового етапу з Сербією (1:1).

Нагадаємо, збірна України вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи. До цього найкращим виступом "синьо-жовтих" була стадія 1/4 фіналу на домашньому Євро-2018, що проходив у Києві.

У фінальному поєдинку Євро-2026 підопічні Олександра Бондаря поступилися команді Азербайджану (0:2), яка також є чинним чемпіоном світу.