Двоє українців розділили звання найкращого бомбардира Євро-2026

У четвер, 4 червня, завершився чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу, за результатами якого одразу троє гравців стали найкращими бомбардирами турніру.

Про це повідомляє EFM.

Двоє з них є представниками збірної України. По п'ять голів забили Денис Бланк і Михайло Грицина, які розділили лідерство з поляком Лукашем Бєлем.

Зазначимо, що також свою індивідуальну нагороду на турнірі виграв Мирослав Магурський. Його визнали найкращим воротарем Євро-2026.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи у Братиславі став історичним для "синьо-жовтих". Вони вперше здобули медалі на континентальній першості, ставши срібними призерами.