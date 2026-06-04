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Україна з історичним "сріблом": визначились всі призери Євро-2026

Денис Іваненко — 4 червня 2026, 23:26
Україна з історичним сріблом: визначились всі призери Євро-2026
Збірна України з мініфутболу
Українська асоціація мініфутболу

У четвер, 4 червня, добіг кінця чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу.

Він став історичним для збірної України. "Синьо-жовті" вперше пробились до фіналу континентальної першості.

В матчі за "золото" підопічні Олександра Бондаря в рівній боротьбі поступились Азербайджану, який є чинним чемпіоном світу. Тож після цієї гри визначились усі призери турніру.

Цього року вперше на Євро регламент не передбачав поєдинку за третє місце. Тож "бронза" дісталась обом збірним, які поступились у півфіналі.

Призери ЧЄ-2026 з мініфутболу

  • 🥇 Азербайджан
  • 🥈 Україна
  • 🥉 Сербія, Угорщина

Зазначимо, що до цього найкращим результатом "синьо-жовтих" в історії був чвертьфінал континентальної першості. У вісімку найкращих Україна потрапила у 2018 році на домашньому чемпіонаті Києві.

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