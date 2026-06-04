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Україна – Азербайджан 0:2. Відеоогляд фіналу Євро-2026

Денис Іваненко — 4 червня 2026, 23:02
Україна – Азербайджан 0:2. Відеоогляд фіналу Євро-2026
Збірна України з мініфутболу
Українська асоціація мініфутболу

У четвер, 4 червня, відбувся фінальний матч чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу, в якому збірна України зустрічалась з Азербайджаном.

"Синьо-жовті" добре почали гру, проте на шостій хвилині Мірмехді Рзаєв зміг вивести чинних чемпіонів світу вперед у рахунку. Після цього команди надійно грали в обороні й була обмаль по-справжньому гольових моментів.

Наприкінці зустрічі підопічні Олександра Бондаря почали грати в шість польових і ледь не відновили паритет. А вже на п'ятій компенсованій хвилині Азербайджан забив ударом у порожні ворота й поставив крапку в поєдинку.

Мініфутбол – Євро-2026
Фінал, 4 червня

Україна – Азербайджан 0:2 (0:1)

Відеоогляд матчу Україна – Азербайджан

Зазначимо, що це був перший вихід в історії для "синьо-жовтих" у фінал континентальної першості. До цього найкращим результатом був чвертьфінал.

На шляху до "срібла" Україна здобула п'ять перемог й одного разу зіграла внічию. Загальний баланс голів без урахування фіналу – 20:5.

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