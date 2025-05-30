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Ювентус може поборотися з Ромою за головного тренера Аталанти

Станіслав Лисак — 30 травня 2025, 09:36
Ювентус може поборотися з Ромою за головного тренера Аталанти
Getty Images

Ювентус спробує запросити головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомляє журналіст DAZN Ораціо Аккомандo.

Туринці можуть поборотися з Ромою, яка активно працює над підписанням контракту із досвідченним фахівцем.

Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготувала трирічний контракт і Гасперіні попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.

Рома сподівається закрити всі домовленості протягом наступних кількох днів, щоб завершити переговори зі спеціалістом, що був першим кандидатом на заміну Раньєрі, який з наступного сезону перейде на посаду виконавчого директора римлян.

Аталанта своєю чергою вже підшукала варіанти заміни для 67-річного тренера. Джан П'єро Гасперіні очолює бергамасків з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги. У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Рома Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус

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