Ювентус може поборотися з Ромою за головного тренера Аталанти
Ювентус спробує запросити головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні.
Про це повідомляє журналіст DAZN Ораціо Аккомандo.
Туринці можуть поборотися з Ромою, яка активно працює над підписанням контракту із досвідченним фахівцем.
Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготувала трирічний контракт і Гасперіні попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.
Рома сподівається закрити всі домовленості протягом наступних кількох днів, щоб завершити переговори зі спеціалістом, що був першим кандидатом на заміну Раньєрі, який з наступного сезону перейде на посаду виконавчого директора римлян.
Аталанта своєю чергою вже підшукала варіанти заміни для 67-річного тренера. Джан П'єро Гасперіні очолює бергамасків з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.
Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги. У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.