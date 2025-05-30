Ювентус може поборотися з Ромою за головного тренера Аталанти

Ювентус спробує запросити головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомляє журналіст DAZN Ораціо Аккомандo.

Туринці можуть поборотися з Ромою, яка активно працює над підписанням контракту із досвідченним фахівцем.

🚨La #Juventus si inserisce per #Gasperini. #Roma nettamente avanti dopo l’incontro positivo di oggi, ma i bianconeri in serata hanno fatto un tentativo. https://t.co/ueCBomOKve — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 29, 2025

Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготувала трирічний контракт і Гасперіні попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.

Рома сподівається закрити всі домовленості протягом наступних кількох днів, щоб завершити переговори зі спеціалістом, що був першим кандидатом на заміну Раньєрі, який з наступного сезону перейде на посаду виконавчого директора римлян.

Аталанта своєю чергою вже підшукала варіанти заміни для 67-річного тренера. Джан П'єро Гасперіні очолює бергамасків з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги. У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.