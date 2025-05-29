Аталанта визначила фаворитів на заміну Гасперіні

Екстренер Мілана Стефано Піолі та колишній наставник Ювентуса Тіаго Мотта є кандидатами на посаду головного тренера Аталанти.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Аталанта знаходиться в пошуках головного тренера через імовірний відхід Джан П’єро Гасперіні. 67-річний спеціаліст близький до того, щоб залишити команду через особисті мотиви.

З поваги до Гасперіні клуб поки не вів переговорів ані з Піолі, ані з Моттою, оскільки він ще не ухвалив остаточного рішення, але потенційні варіанти вже проробляються.

Піолі наразі очолює саудівський Аль-Наср, а Мотта перебуває без роботи після звільнення з Ювентуса.

Напередодні повідомлялося, що капітан Аталанти Рафаел Толой покине клуб наприкінці поточного сезону.