Гасперіні відмовив клубу АПЛ після фіналу Ліги Європи

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні заявив, що мав пропозиції від клубу Англійської Прем'єр-ліги, однак вирішив залишитися в Італії.

Слова Гасперіні передає інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

«Я отримав важливу пропозицію від клубу Прем'єр-ліги в останні дні, тижні. Я не можу прийняти її та покинути Італію зараз, мені тут добре, і я планую своє майбутнє тут, з Аталантою", — заявив Гасперіні.

🇮🇹 Gian Piero Gasperini: “I’ve received an important proposal from a Premier League club in the recent days, weeks”.



“I can’t accept and leave Italy now, I feel good here and I’m planning my future here with Atalanta”, told Gazzetta. pic.twitter.com/qCwt1F2qck — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024

Раніше ми повідомляли, що після перемоги над Баєром у фіналі Ліги Європи бергамаски хочуть продовжити угоду з італійським фахівцем. Нинішній контракт спливає влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Аталанта свій перший єврокубковий матч провела у вересні 1962 року. Через 60 років і 261 день вони виграли Лігу Європи. Це найдовша пауза між першою грою і першим трофеєм. І загалом це другий тріумф бергамасків на елітному рівні: раніше вони вигравали лише Кубок Італії у 1963 році.