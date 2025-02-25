Рома Довбика контактувала з тренером Аталанти

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні може влітку очолити римську Рому.

Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

Керівництво "вовків" провело перші контакти з 67-річним фахівцем, щоб оцінити можливість створення з ним проєкту.

Напередодні Гасперіні заявив, про те, що не продовжить свій чинний контракт з клубом, який діє до літа 2026 року, а, можливо, навіть покине команду наприкінці поточного сезону.

Наразі Рому очолює Клаудіо Раньєрі, проте влітку він перейде на керівну посаду в клубі. Саме він наразі займається пошуком свого наступника.

Раніше повідомлялося, що український нападник римського клубу Артем Довбик може відновитися до матчу з Комо в італійській Серії А.