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Рома Довбика контактувала з тренером Аталанти

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 22:46
Джан П’єро Гасперіні зацікавив Рому
Джан П’єро Гасперіні
Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні може влітку очолити римську Рому.

Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

Керівництво "вовків" провело перші контакти з 67-річним фахівцем, щоб оцінити можливість створення з ним проєкту.

Напередодні Гасперіні заявив, про те, що не продовжить свій чинний контракт з клубом, який діє до літа 2026 року, а, можливо, навіть покине команду наприкінці поточного сезону.

Наразі Рому очолює Клаудіо Раньєрі, проте влітку він перейде на керівну посаду в клубі. Саме він наразі займається пошуком свого наступника.

Раніше повідомлялося, що український нападник римського клубу Артем Довбик може відновитися до матчу з Комо в італійській Серії А.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Рома Чемпіонат Італії, Серія А

Рома

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