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Довбик – без Ліги чемпіонів, Лаціо – без єврокубків: підсумкова таблиця Серії А

Станіслав Лисак — 26 травня 2025, 00:09
Довбик – без Ліги чемпіонів, Лаціо – без єврокубків: підсумкова таблиця Серії А
Артем Довбик
Getty Images

У неділю, 25 травня, завершилися останні матчі італійської Серії А сезону-2024/2025.

За підсумками п'ятничних матчів Наполі став чемпіоном, а сьогодні вирішувалася доля місць у єврокубках та в зоні вильоту.

До Серії B окрім Монци вилетіла Венеція та Емполі. У Лігу чемпіонів пробилися Наполі, Інтер, Аталанта та Ювентус.

Туринці кілька разів були в кроці від не потрапляння в ЛЧ, однак гол з пенальті приніс "бьянконеррі" мінімальну перемогу та четверте місце в турнірній таблиці.

П'ятою фінішувала Рома, за яку виступає Артем Довбик. "Вовки" впевнено обіграли Торіно та кваліфікувалися до Ліги Європи.

Інша римська команда Лаціо через мінімальну поразку Лечче залишилися без єврокубків на наступний сезон. "Орли" пропустили вперед Фіорентину, яка вчетверте поспіль гратиме в Лізі конференцій.

Ще одну путівку до Ліги Європи має Болонья, яка раніше обіграла Мілан у фіналі Кубку Італії.

Підсумкова турнірна таблиця Серії А

Standings provided by Sofascore
Ліга Європи Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Чемпіонат Італії, Серія А

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