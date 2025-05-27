Раньєрі вмовив Гасперіні очолити Рому: "вовки" вже підготували 3-річний контракт

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні близький до того, щоб стати новим головним тренером Роми.

Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією видання, позитивної згоди вдалося досягти, зокрема, завдяки чудовим дружнім відносинам між фахівцем та нинішнім тренером "вовків" Клаудіо Раньєрі.

Рома вже підготувала трирічний контракт, і сьогодні, 27 травня, Гасперіні офіційно попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.

Клуб сподівається закрити всі домовленості протягом наступних кількох днів, щоб завершити переговори зі спеціалістом, що був першим кандидатом на заміну Раньєрі, який з наступного сезону перейде на посаду виконавчого директора римлян.

Раніше повідомлялося, що Аталанта спробує втримати Гасперіні на посаді головного тренера команди. Бергамаски також запропонували йому новий контракт, але остаточного рішення наставник ще не прийняв.