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Рома відмовилася від захисника Фенербахче після медогляду

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 15:32
Рома відмовилася від захисника Фенербахче після медогляду
Джейден Остерволде
Getty Images

Трансфер нідерландського центрального захисника Фенербахче Джейдена Остерволде в Рому зірвався в останній момент.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Рома відмовилася від трансферу після медогляду. Під час нього лікарі виявили в Остерволде травму підколінного сухожилля, через яку гравцеві може знадобитися хірургічне втручання та три місяці відновлення.

Таким чином, за кілька днів до завершення трансферного вікна Рома змушена буде терміново шукати інші варіанти підсилення центру захисту. Альтернативою може стати Тіло Керер з Монако.

Раніше столичний клуб відмовився від трансферу правого латераля міланського Інтера Луїса Енріке.

Нагадаємо, новий сезон Серії А Рома розпочала з розгромної перемоги 4:0 над Фіорентиною на Стадіо Олімпіко.

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