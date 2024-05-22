Кінець феноменальної серії: Аталанта розгромила непереможний Баєр та виграла Лігу Європи
Італійська Аталанта здобула перемогу над леверкузенським Баєром у фіналі Ліги Європи-2023/24.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Італійська команда забила перший гол на 12 хвилині матчу. Атака правим флангом завершилась небезпечним прострілом, на який відреагував Адемола Лукман. Нігерієць вибіг із-за спини суперника та розстріляв ворота німців.
Аталанта не почала збавляти оберти та подвоїла перевагу на 26 хвилині. "Фармацевти" обрізались в центрі поля. Лукман завершив швидку атаку бергамасків влучним пострілом у дальній нижній кут воріт, оформивши дубль.
Потуги Баєра відігратися у другому таймі не завершились успіхом. Аталанта зуміла забити та зробити рахунок розгромним. На 75 хвилині головний герой матчу Лукман оформив хет-трик. Нігерієць отримав м'яч, увійшов до штрафного майданчика і потужно пробив під поперечину. Адемола став першим гравцем, який забив три м'ячі у фіналі Ліги Європи/Кубку УЄФА.
Аталанта — Баєр 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 — Лукман 12, 2:0 — Лукман 26, 3:0 — Лукман 75.
Аталанта: Муссо, Руджерi (Толой 91), Колашинац (Скальвіні 46), Дзаппакоста (Хатебур 84), Хін, Джімшиті, Коопмейнерс, Едерсон, де Кетеларе (Пашалич 57), Лукман, Скамакка (Туре 83).
Баєр: Коварж, Станішич (Боніфейс 46), Та, Тапсоба, Грімальдо (Андріх 68), Фрімпонг (Телла 81), Інкап'є, Віртц (Шик 81), Адлі, Паласіос, Джака.
Відтак Баєр вперше у сезоні зазнав поразки. Рекордні безпрограшна серія Леверкузена у всіх турнірах, яка налічувала 51 матч, завершилась.
Аталанта здобула перший єврокубковий трофей у своїй історії. І загалом другий на елітному рівні: раніше вона вигравала лише Кубок Італії у 1963 році.