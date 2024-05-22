Кінець феноменальної серії: Аталанта розгромила непереможний Баєр та виграла Лігу Європи

Італійська Аталанта здобула перемогу над леверкузенським Баєром у фіналі Ліги Європи-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Італійська команда забила перший гол на 12 хвилині матчу. Атака правим флангом завершилась небезпечним прострілом, на який відреагував Адемола Лукман. Нігерієць вибіг із-за спини суперника та розстріляв ворота німців.

Аталанта не почала збавляти оберти та подвоїла перевагу на 26 хвилині. "Фармацевти" обрізались в центрі поля. Лукман завершив швидку атаку бергамасків влучним пострілом у дальній нижній кут воріт, оформивши дубль.

Потуги Баєра відігратися у другому таймі не завершились успіхом. Аталанта зуміла забити та зробити рахунок розгромним. На 75 хвилині головний герой матчу Лукман оформив хет-трик. Нігерієць отримав м'яч, увійшов до штрафного майданчика і потужно пробив під поперечину. Адемола став першим гравцем, який забив три м'ячі у фіналі Ліги Європи/Кубку УЄФА.