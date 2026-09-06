Гендиректор Аталанти ледь не влаштував бійку з колегою з Роми після матчу Серії А

Генеральний директор Аталанти Лука Перкассі проявив агресію щодо свого колеги з Роми Тоні д'Аміко.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Напередодні Рома в 3 турі Серії А вдома здобула вольову перемогу 2:1 над Аталантою, забивши два м'ячі на останніх хвилинах матчу. По ходу матчу у ВІП-ложі Перкассі почав викрикувати образи на адресу д'Аміко.

Після завершення матчу гендир Роми направився до свого авто на парковці, а Перкассі переслідував його та продовжував висловлювати образи. На самій парковці справа ледь не дійшла до бійки – у ситуацію довелося втрутитися охоронцям.

У неділю, 6 вересня, Рома виступила з офіційною заявою, в якій підтвердила цей інцидент, висловила підтримку д'Аміко та оголосила про наміри передати інформацію про інцидент компетентним органам.

За інформацією ЗМІ, конфлікт виник не на рівному місці. Стосунки між Перкассі та д'Аміко зіпсувалися ще влітку під час переговорів щодо трансферу Мартена Де Рона, який у підсумку перейшов у Рому безкоштовно.