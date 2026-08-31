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Рома оформила трансфер півзахисника збірної Нідерландів

Софія Кулай — 31 серпня 2026, 07:52
Рома оформила трансфер півзахисника збірної Нідерландів
Мартен де Рон
ФК Рома

Рома оголосила про трансфер опорного півзахисника Мартена де Рона з Аталанти.

Про це повідомляє сайт "вовків".

У римському клубі не розкрили деталей підписання, а лише те, що літній новачок виступатиме під 15-м номером.

Портал Transfermarkt зазначає, що угода розрахована до 30 червня 2028-го. Раніше відомий журналіст Джанлука Ді Марціо інформував, що вартість такого повноцінного підписання складатиме один мільйон євро плюс бонуси.

За свою кар'єру півзахисник збірної Нідерландів (44 матчі) виступав за різні команди, але найбільше часу провів в Аталанті. За бергамський колектив відіграв 445 ігор, у яких забив 23 голи та віддав 32 асисти. Мартен є абсолютним рекордсменом "чорно-синіх" за кількістю проведених поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Аталанта знову розпочала співпрацю з івуарійським півзахисником Франком Кессьє.

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