Колишній зірковий нападник АПЛ може продовжити кар'єру в Ромі – ЗМІ

31-річний англійський вінгер Рахім Стерлінг може продовжити виступи у складі італійської Роми.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Враховуючи, що літнє трансферне вікно вже закрилося в Італії з 1 вересня, більше "вовки" не можуть підписати до себе гравців з інших клубів. І, як зазначається, саме тому римський колектив почав активні пошуки серед вільних агентів.

Й серед кандидатів фігурує Стерлінг, проте питання його підписання буде залежати від умов щодо зарплати, які поставить гравець клубу. Окрім нього, також Рома приглядається до іншого ексгравця з Англійської Прем'єр-ліги – французького нападника Антоні Марсьяля.

Нагадаємо, що Рахім свого часу виступав у низці англійських грандів, а саме захищав кольори Ліверпуля, Арсенала, Челсі та Манчестер Сіті. Зокрема, у складі "містян" він провів сім років своєї кар'єри, у яких відіграв 339 матчів (131 гол та 87 асистів).

У лютому 2026 року перейшов до нідерландського Феєнорда, проте відіграв там лише пів року, після чого покинув команду на правах вільного агента.

Нещодавно футболіст потрапив у скандал після того, як його звинуватили у керуванні автомобілем під дією "веселого газу", що призвело до аварії.