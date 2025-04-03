1000%: гендиректор концерну Ред Булл прокоментував можливість Клоппа очолити РБ Лейпциг

Генеральний директор Red Bull GmbH Олівер Мінцлафф запевнив, що не варто чекати на Юргена Клоппа в ролі головного тренера РБ Лейпциг.

Слова 49-річного німця наводить Sky Sports.

Наприкінці березня "бики" звільнили Марко Розе з посади головного тренера через незадовільні результати. Його тимчасовим наступником став колишній асистент Томаса Тухеля.

Деякі фанати почали сподіватися, що Юрген Клопп зможе повернутися до тренерської діяльності, очоливши клуб Бундесліги. Проте Мінцлафф поспішив розбити надії вболівальників.

"Я б зробив це раніше. І ніхто не хоче цього бачити. Так що я можу виключити це на 1000 відсотків", – сказав Мінцлафф.

Про це гендиректор Ред Булл заявив ще до того, як РБ Лейпциг програв Штутгарту в півфіналі Кубку Німеччини.

Нагадаємо, що у січні цього року Юрген Клопп був офіційно представлений в якості глобального керівника з футболу в системі Ред Булл.

Але при цьому німецький фахівець все ще може повернутися до роботи біля бокової лінії, оскільки на нього претендує клуб, за який виступає гравець збірної України.