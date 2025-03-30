Колишній асистент Тухеля очолив РБ Лейпциг

РБ Лейпциг оголосив про призначення Жота Льова головним тренером команди.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Його контракт розрахований до кінця цього сезону. До цього він обіймав посаду керівника розвитку футболу в Red Bull.

З 2015 по 2018 роки Льов був асистентом Ральфа Газенгютля та Ральфа Рангніка в Лейпцигу. Також він працював асистентом Томаса Тухеля в ПСЖ (2018-2020), Челсі (2021-2022) та Баварії (2023-2024) і був тренером у Ліфферінгу (2012-2014) та Зальцбургу (2014-2015).

Напередодні клуб звільнив з посади головного тренера Марко Розе, який очолював команду з осені 2022 року і з того часу виграв з нею Кубок та Суперкубок Німеччини.

Після 27 турів Лейпциг посідає 6 місце у турнірній таблиці Бундесліги, набравши 42 очки. Від зони Ліги чемпіонів "бики" відстають на три залікові бали.