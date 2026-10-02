У контратаках ми просто злетіли до небес: Клопп – про дебютну перемогу на чолі збірної Німеччини

Юрген Клопп після своєї дебютної перемоги на чолі збірної Німеччини у матчі проти Сербії у 3-му турі Ліги націй заявив, що він приємно вражений грою своїх підопічних, окремо відзначивши контратаки.

Його слова передає Sky Sport Deutschland.

"Мені все сподобалося. Початкова фаза, середина матчу, фінал. У контратаках ми просто злетіли до небес. Ми можемо дозволити собі будь-яку свободу дій, будь-які ризики, якщо разом відбираємо м'яч.

У моменти пресингу всі були на своїх місцях. Остання лінія чудово захищалася, висунувшись вперед. У захисті ми діяли видатним чином, а з м'ячем просто чудово грали у футбол".