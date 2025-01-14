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Це ідеальний крок у кар'єрі: Клопп – про роботу в системі Ред Булл та повернення до тренерської діяльності

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 16:15
Це ідеальний крок у кар'єрі: Клопп – про роботу в системі Ред Булл та повернення до тренерської діяльності
Юрген Клопп
The Independent

Глобальний керівник з футболу в системі Ред Булл Юрген Клопп розповів про свою нову посаду та чи збирається він повертатися до тренерського містка.

Слова німецького фахівця наводить журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

"Це інша роль. Я завжди казав, що люблю те, що роблю. Після тисячі матчів і пресконференцій я хотів почати все з чистого аркуша і отримати нові можливості.

На даному етапі мого життя це ідеальний крок. Тепер у мене є фантастична команда. Маріо Гомес є частиною міжнародної команди. Всі захоплені цією компанією. Я абсолютно щасливий, що роблю це.

Я не буду тренером команди Ред Булл. Це чітке зобов'язання. Але я не можу сказати, що більше ніколи в житті не буду тренером", – сказав Клопп.

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Сьогодні, 14 січня, Юрген Клопп був офіційно представлений як глобальний керівник з футболу в системі австрійської компанії.

За рішення приєднатися до "биків" 57-річний німець опинився під хвилею критики з боку фанатів німецьких клубів, зокрема дортмундської Боруссії, яку він двічі робив чемпіоном Німеччини.

Після того Юрген Клопп прокоментував негатив, з яким він зіштовхнувся, висловивши захоплення від нового етапу в кар'єрі.

Юрген Клопп Ред Булл

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