Це ідеальний крок у кар'єрі: Клопп – про роботу в системі Ред Булл та повернення до тренерської діяльності

Глобальний керівник з футболу в системі Ред Булл Юрген Клопп розповів про свою нову посаду та чи збирається він повертатися до тренерського містка.

Слова німецького фахівця наводить журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

"Це інша роль. Я завжди казав, що люблю те, що роблю. Після тисячі матчів і пресконференцій я хотів почати все з чистого аркуша і отримати нові можливості.

На даному етапі мого життя це ідеальний крок. Тепер у мене є фантастична команда. Маріо Гомес є частиною міжнародної команди. Всі захоплені цією компанією. Я абсолютно щасливий, що роблю це.

Я не буду тренером команди Ред Булл. Це чітке зобов'язання. Але я не можу сказати, що більше ніколи в житті не буду тренером", – сказав Клопп.