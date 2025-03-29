Легенда Ліверпуля може змінити Анчелотті у Реалі

Екснаставнику Ліверпуля Юргену Клоппу можуть запропонувати повернутися до тренерської роботи.

Про це повідомляє TBR Football.

57-річний фахівець не поспішає повертатися до роботи. Однак за інформацією джерела, його кандидатуру розглядають та активно обговорюють у Реалі.

Німець має стати заміною для Карло Анчелотті, який імовірно залишить "вершкових" після завершення сезону. У Мадриді вважають, що Клопп буде ідеальним кандидатом на заміну італійцю, оскільки зможе керувати нинішнім складом Реала, де разом грають суперзірки та молоді футболісти.

Нагадаємо, у травні 57-річний німець залишив Ліверпуль після 9 років у клубі. З мерсисайдцями Юрген по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги, Суперкубок Англії та УЄФА, а також клубний чемпіонат світу. До цього фахівець працював з дортмундською Боруссією.

Наразі Клопп обіймає посаду глобального керівника з футболу у системі Ред Булл.