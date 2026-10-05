Я радше приємно здивований, ніж розчарований: Клопп – про старт роботи на чолі збірної Німеччини

Наставник збірної Німеччини Юрген Клопп оцінив виступ своєї команди у матчі четвертого туру Ліги націй проти Греції (0:0).

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Фахівець заявив, що задоволений грою підопічних. Він побачив багато позитивних моментів у виконанні німецьких футболістів:

"Я б не повірив, що ми здатні провести такий перший тайм. Хлопці продемонстрували неймовірну гру – найвищого рівня в усіх аспектах, за винятком того, що ми не реалізували свої моменти або не помітили партнера по команді, який перебував у кращій позиції в останній третині поля. Приблизно на 60-й хвилині ми трохи втратили спокій, тому наші переміщення стали менш чіткими. Але ми грали лише три дні тому, тож складно підтримувати такий темп усі 90 хвилин проти сильної збірної Греції. Наш контрпресинг працював чудово у 90% випадків. Проблема в тому, що протягом тих інших 10%, коли він не спрацьовує, ситуація може стати досить небезпечною".

Також тренер підбив загальні підсумки стартового відрізку на новій посаді. Він заявив, що команда навіть перевищила очікування багатьох.

"За ці два тижні ми побачили дуже багато гравців збірної. Кожен показав, на що здатен, і кожен заслужив своє місце. Згадайте все, що про нас говорили: що ми можемо робити, а чого не можемо. Ми показали, що деякі речі можемо робити краще, ніж від нас очікували. Двері відчинені для всіх. Навстіж. Я дуже задоволений, тому що знаю, з чого ми починали. Я дуже, дуже, дуже вражений цією командою. Якщо вже на те пішло, я радше приємно здивований, ніж розчарований", – сказав Клопп.

Зазначимо, що зірковий фахівець очолив збірну Німеччини в липні. Він замінив на цій посаді Юліана Нагельсманна після вильоту з ЧС-2026 в 1/16 фіналу від Парагваю.

У стартових чотирьох матчах під керівництвом Юргена Клоппа "Бундесманшафт" здобула одну перемогу, двічі зіграла внічию та має поразку в пасиві. Вона посідає третє місце у своїй групі Ліги націй.