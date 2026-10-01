Тренер збірної Іспанії підтримав Клоппа після невдалого старту міжнародної кар'єри

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився думками про Юргена Клоппа, який влітку очолив національну команду Німеччини.

Його слова передає Bild.

Фахівець підтримав свого колегу після невдалого початку на новій посаді.

"Це тренер найвищого світового рівня. Юрген Клопп здатний створити команду світового класу з топгравцями. Але для цього потрібен час.

Не варто постійно змінювати тренера. Для досягнення успіху необхідна чітка філософія, якої потрібно дотримуватися навіть після невдач", – сказав де ла Фуенте.