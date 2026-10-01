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Тренер збірної Іспанії підтримав Клоппа після невдалого старту міжнародної кар'єри

Денис Іваненко — 1 жовтня 2026, 11:40
Тренер збірної Іспанії підтримав Клоппа після невдалого старту міжнародної кар'єри
Юрген Клопп
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився думками про Юргена Клоппа, який влітку очолив національну команду Німеччини.

Його слова передає Bild.

Фахівець підтримав свого колегу після невдалого початку на новій посаді.

"Це тренер найвищого світового рівня. Юрген Клопп здатний створити команду світового класу з топгравцями. Але для цього потрібен час.

Не варто постійно змінювати тренера. Для досягнення успіху необхідна чітка філософія, якої потрібно дотримуватися навіть після невдач", – сказав де ла Фуенте.

Зазначимо, що у стартових двох турах Ліги націй збірна Німеччини набрала одне очко. Підопічні Клоппа зіграли внічию з Нідерландами (1:1) та поступились Греції (0:1).

Наступний матч "Бундесманшафт" проведе проти Сербії. Гра відбудеться 1 жовтня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що це перший досвід для Клоппа роботи зі збірною Раніше він тренував виключно на клубному рівні.

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