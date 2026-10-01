У них особлива ментальність: Клопп – про майбутній матч проти Сербії у Лізі націй

Головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп заявив, що досвід Сербії робить її особливим складним суперником.

Його слова з передматчевої пресконференції передає Bayern & Germany.

"Підхід Сербії не надто відрізнятиметься від того, що робила Греція. Що робить Сербію особливо складним суперником, так це їхній досвід. Також у них є кілька чудових футболістів. Вони знають усі хитрощі цієї справи, тож ми маємо бути до цього готові. У них особлива ментальність. Зараз не найкращий період у сербському футболі, але самі гравці розуміють, що на кону, і б'ються один за одного. Суперник, який сідає глибоко в оборону, – це серйозний виклик для будь-якої команди на будь-якому етапі розвитку", – сказав 59-річний спеціаліст.

Наставник "бундестім" додав, що він та його тренерський штаб спробують побудувати команду, яка зможе створювати проблеми для будь-якого опонента.

"Ми побудуємо команду, яка зможе створювати проблеми для будь-кого. Ми лише починаємо цей процес. Ми всі зацікавлені в тому, щоб повернути німецький футбол туди, де ми всі хочемо його бачити", – зазначив Клопп.

Поєдинок 3-го туру Ліги націй-2026/27 Німеччина – Сербія розпочнеться 1 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Після 2-х турів команда Клоппа посідає лише третє місце у групі В, маючи у своєму активі 1 бал. Тоді як Сербія з нулем замикає квартет.

Наразі під керівництвом екснаставника Ліверпуля "бундестім" зіграв внічию з Нідерландами (1:1) та мінімально несподівано програв Греції (0:1).

Раніше легенда збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер оцінив рівень нинішньої національної команди. Капітан Йозуа Кімміх відреагував на цю заяву.