РБ Лейпциг оголосив про звільнення головного тренера

РБ Лейпциг оголосив про звільнення Марко Розе з посади головного тренера команди.

Про це йдеться у повідомленні "биків".

Разом із фахівцем клуб залишив його тренерський штаб. Незабаром клуб оголосить ім'я спеціаліста, який працюватиме із Лейпцигом до кінця сезону.

RB Leipzig stellt Cheftrainer Marco Rose frei



RB Leipzig hat Cheftrainer Marco Rose am heutigen Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Auch seine Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck sowie Frank Aehlig (Leiter Lizenzspieler) sind… pic.twitter.com/Y6iIG3oUFt — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 30, 2025

Зазначимо, що Розе очолив Лейпциг восени 2022 року і з того часу виграв Кубок та Суперкубок Німеччини з клубом.

Раніше фахівець тренував Боруссію Дортмунд та Менхенгладбах.

Після 27 турів Лейпциг посідає 6 місце у турнірній таблиці Бундесліги, набравши 42 очки. Від зони Ліги чемпіонів "бики" відстають на три залікові бали.

Раніше про зміну головного тренера оголосив одеський Чорноморець.