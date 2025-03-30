Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

РБ Лейпциг оголосив про звільнення головного тренера

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 12:17
РБ Лейпциг оголосив про звільнення головного тренера
Марко Розе
Getty images

РБ Лейпциг оголосив про звільнення Марко Розе з посади головного тренера команди.

Про це йдеться у повідомленні "биків".

Разом із фахівцем клуб залишив його тренерський штаб. Незабаром клуб оголосить ім'я спеціаліста, який працюватиме із Лейпцигом до кінця сезону.

Зазначимо, що Розе очолив Лейпциг восени 2022 року і з того часу виграв Кубок та Суперкубок Німеччини з клубом.

Раніше фахівець тренував Боруссію Дортмунд та Менхенгладбах.

Після 27 турів Лейпциг посідає 6 місце у турнірній таблиці Бундесліги, набравши 42 очки. Від зони Ліги чемпіонів "бики" відстають на три залікові бали.

Раніше про зміну головного тренера оголосив одеський Чорноморець.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 РБ Лейпциг Марко Розе

Марко Розе

РБ Лейпциг – перша команда, яка втратила шанси на плейоф Ліги чемпіонів
Лейпциг продовжив контракт зі своїм головним тренером
Головний тренер Лейпцига Розе продовжив контракт з клубом
Лейпциг не планує продавати свого лідера
Тренер Лейпцига: Шахтар гідно виступ у Лізі чемпіонів

Останні новини