РБ Лейпциг оголосив про звільнення головного тренера
Марко Розе
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РБ Лейпциг оголосив про звільнення Марко Розе з посади головного тренера команди.
Про це йдеться у повідомленні "биків".
Разом із фахівцем клуб залишив його тренерський штаб. Незабаром клуб оголосить ім'я спеціаліста, який працюватиме із Лейпцигом до кінця сезону.
Зазначимо, що Розе очолив Лейпциг восени 2022 року і з того часу виграв Кубок та Суперкубок Німеччини з клубом.
Раніше фахівець тренував Боруссію Дортмунд та Менхенгладбах.
Після 27 турів Лейпциг посідає 6 місце у турнірній таблиці Бундесліги, набравши 42 очки. Від зони Ліги чемпіонів "бики" відстають на три залікові бали.
Раніше про зміну головного тренера оголосив одеський Чорноморець.