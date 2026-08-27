До нас приєднався досвідчений гравець: Кройфф – про підписання Циганкова

Технічний директор Аякса Йорді Кройфф прокоментував підписання Віктора Циганкова з Жирони, наголосивши, що це досвідчений гравець, який одразу посилить склад команди.

Його слова наводить пресслужба нідерландського клубу.

"Ми дуже раді, що Віктор підписав з нами контракт. З його приходом до нас приєднався досвідчений гравець, який одразу ж посилить склад команди.

Крім того, він добре знайомий зі стилем гри, який ми прагнемо впровадити. Ми працюємо над тим, щоб він якнайшвидше став доступним для виходу на поле", – сказав Кройфф.

Нагадаємо, що Циганков влаштував демарш у першому турі іспанської Сегунди. Він відмовився виходити на заміну, після чого побився в роздягальні.

Згодом Жирона заборонила вінгеру спілкуватися із пресою та відкрила дисциплінарне провадження. На матч другого туру він не потрапив до заявки.

Раніше стало відомо, що Динамо не отримає від Жирони відсоток за трансфер Циганкова в Аякс.