Яремчук оцінив призначення Мальдери: У нього велике майбутнє у збірній

Форвард збірної України з футболу Роман Яремчук розповів, що дізнався про варіант із Андреа Мальдерою на посаду головного тренера національної команди по інтернету.

Свою думку він висловив у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Український форвард Ліона вже спілкувався із новим наставником "синьо-жовтих". Яремчук пророкує італійському спеціалісту велике майбутнє у збірній.

"Спілкувався з ним, він мені передзвонив, ми поговорили. Я вважаю, що в нього велике майбутнє в збірній, тому з радістю очікуємо. Час покаже. Я думаю, що він має вирішувати, що треба покращити. Сподіваюся, йому вдасться. Бажаю йому удачі. З великою надією чекаю на роботу з ним ", – сказав Роман.

30-річний нападник "ткачів" пригадав, що працював під керівництвом Мальдери у національній команді, коли італієць входив у тренерський штаб Андрія Шевченка.

"Я на зв'язку часто не був, але зараз останнім часом з ним спілкувався. Він мені розказав, чого він очікує від мене і що потрібно принести збірній. Будемо працювати на результат для того, щоб робити людей щасливими та приносити хороші результати", – відповів Яремчук.

Відзначимо, що Мальдера визначився зі своїм тренерським штабом та заявкою "синьо-жовтих" на найближчі товариські ігри проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня). А президент УАФ Андрій Шевченко назвав ціль нового тренерського штабу.

Додамо, що за спиною досвідченого форварда, який потрапив у заявку збірної на найближчі товариські матчі, провів у синьо-жовтій футболці 67 поєдинків (17 голів).

Раніше повідомлялося, що Ліон визначився із майбутнім Яремчука, за який він виступав на правах оренди із грецького Олімпіакоса.