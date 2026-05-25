Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Яремчук оцінив призначення Мальдери: У нього велике майбутнє у збірній

Софія Кулай — 25 травня 2026, 13:48
Яремчук оцінив призначення Мальдери: У нього велике майбутнє у збірній
Андреа Мальдера
УАФ

Форвард збірної України з футболу Роман Яремчук розповів, що дізнався про варіант із Андреа Мальдерою на посаду головного тренера національної команди по інтернету.

Свою думку він висловив у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Український форвард Ліона вже спілкувався із новим наставником "синьо-жовтих". Яремчук пророкує італійському спеціалісту велике майбутнє у збірній.

"Спілкувався з ним, він мені передзвонив, ми поговорили. Я вважаю, що в нього велике майбутнє в збірній, тому з радістю очікуємо. Час покаже.

Я думаю, що він має вирішувати, що треба покращити. Сподіваюся, йому вдасться. Бажаю йому удачі. З великою надією чекаю на роботу з ним", – сказав Роман.

30-річний нападник "ткачів" пригадав, що працював під керівництвом Мальдери у національній команді, коли італієць входив у тренерський штаб Андрія Шевченка.

"Я на зв'язку часто не був, але зараз останнім часом з ним спілкувався. Він мені розказав, чого він очікує від мене і що потрібно принести збірній. Будемо працювати на результат для того, щоб робити людей щасливими та приносити хороші результати", – відповів Яремчук.

Відзначимо, що Мальдера визначився зі своїм тренерським штабом та заявкою "синьо-жовтих" на найближчі товариські ігри проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня). А президент УАФ Андрій Шевченко назвав ціль нового тренерського штабу.

Додамо, що за спиною досвідченого форварда, який потрапив у заявку збірної на найближчі товариські матчі, провів у синьо-жовтій футболці 67 поєдинків (17 голів).

Раніше повідомлялося, що Ліон визначився із майбутнім Яремчука, за який він виступав на правах оренди із грецького Олімпіакоса.

Читайте також :
Не в захваті від вибору УАФ: ексфорвард збірної України висловився про призначення Мальдери
Збірна України з футболу Роман Яремчук Андреа Мальдера

Збірна України з футболу

Ярмолюк пропустить перші матчі збірної України під керівництвом Мальдери через травму – ТаТоТаке
Степаненко розповів про свою нову роль у збірній України: Все починаю спочатку
Я знаю, що він вже не є тим гравцем: Мальдера – про виклик Ярмоленка до збірної України
Мальдера: Я багато слідкую за матчами українців
Гуцуляк встигне відновитися від травми та зіграти за збірну України у товариських матчах проти Польщі та Данії

Останні новини