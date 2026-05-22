Степаненко розповів про свою нову роль у збірній України: Все починаю спочатку

Український півзахисник Тарас Степаненко, який у матчі УПЛ Шахтар – Колос (0:1) закінчив кар'єру футболіста, висловився про майбутню роботу у збірній України, у якій буде виконувати роль помічника наставника.

Про це він розповів у коментарі для УПЛ ТБ.

Колишній гравець ковалівського клубу пригадав, як в усіх інтерв'ю говорив, що наразі не бачить себе у ролі тренера. Однак все сталося дуже швидко, коли йому надійшла пропозиція з УАФ.

"Це великий виклик. Мене всі вітають, але я розумію, що треба дуже багато працювати. У мене немає тренерського досвіду, тому, по суті, я все починаю спочатку. Це як вступити в новий океан, де вода може бути гарною або поганою, небезпечною або корисною. Але єдиний спосіб подолати небезпеку – це, як то кажуть, навчитися плавати. Тому буду багато працювати, у мене багато енергії. Все зроблю для того, щоб допомогти національній збірній здобувати гарні результати – ми цього потребуємо", – сказав екс-капітан "гірників".

Степаненко розповів, що мав розмову з новим головним тренером "синьо-жовтих" Андреа Мальдерою. За словами колишнього футболіста, італійський наставник відзначив його великий досвід у ролі футболіста, який швидко розумів тактичні схеми та завжди допомагав партнерам по команді на футбольному полі.

"Я працював з гарними тренерами, які пропонують гарний футбол. Тому він мене заспокоїв, сказав: "Не переживай, вчися – і все буде в порядку", – наголосив Тарас.

Помічник Мальдери зазначив, що сім'я з розумінням поставилася, коли надійшла така пропозиція від національної команди.

Нагадаємо, що також у тренерський штаб Мальдери увійшли італієць Паскуале Каталано та Володимир Єзерський. Також у ЗМІ була інформація, що за воротарів відповідатиме Рустам Худжамов, який виконував ці функції в команді Сергія Реброва. Фізичною підготовкою команди займатиметься Іван Баштовий.

Новий тренерський штаб дебютує на чолі збірної України у товариській грі проти Польщі, яка запланована на 31 травня (18:30 за київським часом). Також 7 червня "синьо-жовті" зіграють контрольний матч проти Данії (о 19:30).