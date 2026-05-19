Гуцуляк встигне відновитися від травми та зіграти за збірну України у товариських матчах проти Польщі та Данії

Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк встигне відновитися від травми та буде готовий допомогти збірній України у товариських матчах проти Польщі та Данії.

Про це він повідомив у коментарі Tribuna.com.

Зазначається, що він відновиться через тиждень і поїде у розташування "синьо-жовтих".

Раніше наставник Полісся Руслан Ротань припускав, що гравець може пропустити до 5 тижнів.

У поточному сезоні 28-річний вінгер зіграв 31 матч за Полісся, записавши на свій особовий рахунок дев'ять голів та шість асистів.

Нагадаємо, Гуцуляк отримав виклик до збірної України на тренувальний збір та товариські матчі проти Польщі (31 травня) й Данії (7 червня).