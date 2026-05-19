Не в захваті від вибору УАФ: ексфорвард збірної України висловився про призначення Мальдери

Колишній футболіст Іван Гецко відреагував на призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.

Його слова передає NV.

Ексфорвард львівських Карпат залишився не в захваті від такого вибору Української асоціації футболу.

"Чесно, поки я не розумію це призначення, тому що я говорив і буду говорити ще раз, що це має бути наш фахівець, який знає всі негативні сторони, які в нас є в українському чемпіонаті. Знає схеми, знає гравців досконально. І я вважаю, що на цьому старому багажі треба щось поміняти. А в мене є великі сумніви, що Мальдера це зробить, тому що все ж таки він посередник, він працював колись із Андрієм Шевченком. Що він сам по собі може показати? Так, непоганий фахівець. Питань у мене немає. Але найбільша проблема – це внутрішня проблема нашого українського чемпіонату", – сказав Гецко.

На його думку, національну команду повинен був очолити український спеціаліст, який досконально знає усі проблеми у місцевому чемпіонаті, живе усіма проблемами та бачить, що твориться в Україні.

Гецко зізнався, що не бачить великої перспективи та не пророкує великих змін у збірній під керівництвом італійського коуча.

Колишній нападник одеського Чорноморця додав, що збірній України обов'язково потрібна "свіжа кров", яка б збільшувала здорову конкуренцію у національній команді.

Гецко зізнався, чи бачить хоча б якісь плюси від призначення Мальдери.

"Я кажу, що краще, ніж свої, ніхто не знає систему нашого краю, українського, розумієте? І я мало вірю, що фахівець з іншої країни може прийти до нас і вирішити повністю всі проблеми, які були у збірної України. Ми ж бачили, що підбір гравців був на дуже високому рівні. На сьогоднішній день такої збірної навіть не було ніколи за всю історію України. Але при цьому ми нічого не добилися. Тобто повністю все було провалено", – відповів ексгравець збірної.

Відзначимо, що Мальдера визначився зі своїм тренерським штабом та заявкою "синьо-жовтих" на найближчі товариські ігри проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня).

Також італієць переїде жити до Львова після призначення у збірну.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко назвав ціль нового тренерського штабу.