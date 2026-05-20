Я знаю, що він вже не є тим гравцем: Мальдера – про виклик Ярмоленка до збірної України

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера пояснив своє рішення повернути до заявки команди 36-річного ветерана київського Динамо Андрія Ярмоленка, наголосивши, що він завжди буде кандидатом на виклик, допоки грає у футбол.

Про це наставник "синьо-жовтих" сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Допоки Ярмоленко грає у футбол, він завжди буде кандидатом в збірну. Я знаю, що він не є тим гравцем, яким був п'ять років тому, але тим не менш він є прекрасним футболістом.

Я зустрічався і спілкувався з ним, і одразу з першого погляду стало зрозуміло, що Андрій має грати у збірній, і він має бути у розпорядженні збірної. Я поки не впевнений, чи він буде грати, але він в збірній і я радий, що його викликав", – зазначив Мальдера.

Напередодні Українська асоціація футболу оголосила заявку збірної на товариські матчі проти Польщі та Данії, які заплановані на 31 травня (18:30 за київським часом) та 7 червня (19:30).